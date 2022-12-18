«Укренерго» збільшило ліміти споживання для всіх областей





Про це повідомляє пресслужба



В держкомпанії зазначають, що попри похолодання, до всіх обленерго доведені дещо більші, ніж учора, ліміти споживання на всю добу.



"Нагадуємо, кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.



Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення", - попереджають в "Укренерго".



Додається, що у прифронтових районах Донеччини через бойові дії знову були пошкодження у мережах оператора системи розподілу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на ранок неділі 22 січня в Україні збільшилось споживання електроенергії через зниження температури, дефіцит потужності залишається суттєвим.Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" В держкомпанії зазначають, що попри похолодання, до всіх обленерго доведені дещо більші, ніж учора, ліміти споживання на всю добу."Нагадуємо, кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення", - попереджають в "Укренерго".Додається, що у прифронтових районах Донеччини через бойові дії знову були пошкодження у мережах оператора системи розподілу.

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