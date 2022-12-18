«Укренерго» збільшило ліміти споживання для всіх областей
Сьогодні, 12:57
Станом на ранок неділі 22 січня в Україні збільшилось споживання електроенергії через зниження температури, дефіцит потужності залишається суттєвим.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
В держкомпанії зазначають, що попри похолодання, до всіх обленерго доведені дещо більші, ніж учора, ліміти споживання на всю добу.
"Нагадуємо, кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.
Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення", - попереджають в "Укренерго".
Додається, що у прифронтових районах Донеччини через бойові дії знову були пошкодження у мережах оператора системи розподілу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
В держкомпанії зазначають, що попри похолодання, до всіх обленерго доведені дещо більші, ніж учора, ліміти споживання на всю добу.
"Нагадуємо, кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.
Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення", - попереджають в "Укренерго".
Додається, що у прифронтових районах Донеччини через бойові дії знову були пошкодження у мережах оператора системи розподілу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Укренерго» збільшило ліміти споживання для всіх областей
Сьогодні, 12:57
Російські окупанти забрали життя воїна з Волині Петра Леончука
Сьогодні, 11:59
У місті на Волині горів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 11:02
На Соборності у Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 10:24
Медіа