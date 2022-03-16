Волиняни розповіли, яким був «живий ланцюг» 33 роки тому

Волиняни розповіли, яким був «живий ланцюг» 33 роки тому
Під час мітингів наприкінці 80-х років минулого століття на Замковій площі у Луцьку зародилася ідея організувати "живий ланцюг" до 71-ої річниці проголошення Акту Злуки.

Про це розповів Суспільному один з організаторів, перший голова крайової організації Народного руху України на Волині Михайло Тиский.

З нагоди Дня Соборності України, який відзначають 22 січня, журналісти поспілкувалися з лучанами та волинянами, які пригадали події 33-річної давності.

Як зазначив Михайло Тиский, Всеукраїнська акція "живий ланцюг", що відбулася 21-го січня 1990 року, стала символом єдності українців. Говорить: тисяча людей пройшли маршрутом Львів – Рівне – Київ, тож про пам'ятну, історичну дату сучасники мають пам'ятати.

"На той час осміліли люди, що не треба було нічого. Ми написали від руки оголошення і прийшло тисяча людей. Рух показав свою силу. І дійсно. Ось той ланцюг від Львова, хотіли через Луцьк, але завагалися. З Львова до Рівного, а там до Києва", – каже чоловік.

Волиняни розповіли, яким був «живий ланцюг» 33 роки тому


Волинські рухівці повинні були забезпечити "живий ланцюг" від Рівного у напрямку Києва на 50 кілометрів. Люди йшли сім'ями, з дітьми та прапорами в руках, – розповів учасник "живого ланцюга" 1990-го року у День Соборності, художник Віталій Мельник. Каже: були такі, хто вітав учасників акції, а були й ті, хто казав – "застрелять".

Волиняни розповіли, яким був «живий ланцюг» 33 роки тому


"Нам дали біля Гощі, за Рівним там. Ну, приїхали ми той відрізок, бо зі Львова до Києва. Ми стали метрів за 50 один від одного, а тут почали люди йти з села. Нам треба п'ять хвилин постояти, ми годину стояли. Машини усі з прапорами, через Рівне їдемо", – сказав Віталій Мельник.

З його слів, у людей страху не було. На одній зі світлин, котру приніс з собою – ущент заповнена людьми Замкова площа.

Волиняни розповіли, яким був «живий ланцюг» 33 роки тому


Ще один пам'ятний фотознімок тих часів – це світлина проголошення Акту Злуки на Софійській площі у Києві.

Волиняни розповіли, яким був «живий ланцюг» 33 роки тому


Нині фото є експонатом виставки у Волинському краєзнавчому музеї, що присвячена Українській революції 1917-1921 років, – зазначила наукова співробітниця музею Яна Лис.

З її слів, Акт злуки, що свідчить про об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в соборну країну, був урочисто проголошений 22 січня 1919-го в Києві. Говорить: Соборність – це і пік Української революції, і гордість України, і велике застереження.

Волиняни розповіли, яким був «живий ланцюг» 33 роки тому


"Після, власне, заключення соборності, об’єднання армій Наддніпрянської України і Західної України здобули ряд перемоги і були славетні сторінки, але між політиками було дуже багато суперечностей. Результатом суперечностей стало те, що, на жаль, 100 років тому ми втратили незалежність", – додала наукова співробітниця музею.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: День Соборності, «живий ланцюг», Луцьк, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни розповіли, яким був «живий ланцюг» 33 роки тому
Сьогодні, 13:48
«Укренерго» збільшило ліміти споживання для всіх областей
Сьогодні, 12:57
Російські окупанти забрали життя воїна з Волині Петра Леончука
Сьогодні, 11:59
У місті на Волині горів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 11:02
На Соборності у Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 10:24
Схожі новини
На День Соборності у Луцьку створять «Ланцюг єднання» На День Соборності у Луцьку створять «Ланцюг єднання»
19 січень, 18:20
Луцький замок вперше відкрився після початку війни. ВІДЕО Луцький замок вперше відкрився після початку війни. ВІДЕО
16 березень, 2022, 20:45
Нащадок роду Радзивіллів показав Луцьк на світлинах столітньої давнини Нащадок роду Радзивіллів показав Луцьк на світлинах столітньої давнини
09 лютий, 2022, 21:35
Луцький вчитель готує до ЗНО у TikTok Луцький вчитель готує до ЗНО у TikTok
22 листопад, 2021, 22:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни розповіли, яким був «живий ланцюг» 33 роки тому
Сьогодні, 13:48
 0
«Укренерго» збільшило ліміти споживання для всіх областей
Сьогодні, 12:57
 0
Російські окупанти забрали життя воїна з Волині Петра Леончука
Сьогодні, 11:59
 0
У місті на Волині горів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 11:02
 0
На Соборності у Луцьку зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 10:24
 0
Медіа
відео
1/8