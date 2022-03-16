Волиняни розповіли, яким був «живий ланцюг» 33 роки тому





Про це розповів Михайло Тиский.



З нагоди Дня Соборності України, який відзначають 22 січня, журналісти поспілкувалися з лучанами та волинянами, які пригадали події 33-річної давності.



Як зазначив Михайло Тиский, Всеукраїнська акція "живий ланцюг", що відбулася 21-го січня 1990 року, стала символом єдності українців. Говорить: тисяча людей пройшли маршрутом Львів – Рівне – Київ, тож про пам'ятну, історичну дату сучасники мають пам'ятати.



"На той час осміліли люди, що не треба було нічого. Ми написали від руки оголошення і прийшло тисяча людей. Рух показав свою силу. І дійсно. Ось той ланцюг від Львова, хотіли через Луцьк, але завагалися. З Львова до Рівного, а там до Києва", – каже чоловік.







Волинські рухівці повинні були забезпечити "живий ланцюг" від Рівного у напрямку Києва на 50 кілометрів. Люди йшли сім'ями, з дітьми та прапорами в руках, – розповів учасник "живого ланцюга" 1990-го року у День Соборності, художник Віталій Мельник. Каже: були такі, хто вітав учасників акції, а були й ті, хто казав – "застрелять".







"Нам дали біля Гощі, за Рівним там. Ну, приїхали ми той відрізок, бо зі Львова до Києва. Ми стали метрів за 50 один від одного, а тут почали люди йти з села. Нам треба п'ять хвилин постояти, ми годину стояли. Машини усі з прапорами, через Рівне їдемо", – сказав Віталій Мельник.



З його слів, у людей страху не було. На одній зі світлин, котру приніс з собою – ущент заповнена людьми Замкова площа.







Ще один пам'ятний фотознімок тих часів – це світлина проголошення Акту Злуки на Софійській площі у Києві.







Нині фото є експонатом виставки у Волинському краєзнавчому музеї, що присвячена Українській революції 1917-1921 років, – зазначила наукова співробітниця музею Яна Лис.



З її слів, Акт злуки, що свідчить про об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в соборну країну, був урочисто проголошений 22 січня 1919-го в Києві. Говорить: Соборність – це і пік Української революції, і гордість України, і велике застереження.







"Після, власне, заключення соборності, об’єднання армій Наддніпрянської України і Західної України здобули ряд перемоги і були славетні сторінки, але між політиками було дуже багато суперечностей. Результатом суперечностей стало те, що, на жаль, 100 років тому ми втратили незалежність", – додала наукова співробітниця музею.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час мітингів наприкінці 80-х років минулого століття на Замковій площі у Луцьку зародилася ідея організувати "живий ланцюг" до 71-ої річниці проголошення Акту Злуки.Про це розповів Суспільному один з організаторів, перший голова крайової організації Народного руху України на ВолиніЗ нагоди Дня Соборності України, який відзначають 22 січня, журналісти поспілкувалися з лучанами та волинянами, які пригадали події 33-річної давності.Як зазначив Михайло Тиский, Всеукраїнська акція "живий ланцюг", що відбулася 21-го січня 1990 року, стала символом єдності українців. Говорить: тисяча людей пройшли маршрутом Львів – Рівне – Київ, тож про пам'ятну, історичну дату сучасники мають пам'ятати."На той час осміліли люди, що не треба було нічого. Ми написали від руки оголошення і прийшло тисяча людей. Рух показав свою силу. І дійсно. Ось той ланцюг від Львова, хотіли через Луцьк, але завагалися. З Львова до Рівного, а там до Києва", – каже чоловік.Волинські рухівці повинні були забезпечити "живий ланцюг" від Рівного у напрямку Києва на 50 кілометрів. Люди йшли сім'ями, з дітьми та прапорами в руках, – розповів учасник "живого ланцюга" 1990-го року у День Соборності, художник. Каже: були такі, хто вітав учасників акції, а були й ті, хто казав – "застрелять"."Нам дали біля Гощі, за Рівним там. Ну, приїхали ми той відрізок, бо зі Львова до Києва. Ми стали метрів за 50 один від одного, а тут почали люди йти з села. Нам треба п'ять хвилин постояти, ми годину стояли. Машини усі з прапорами, через Рівне їдемо", – сказав Віталій Мельник.З його слів, у людей страху не було. На одній зі світлин, котру приніс з собою – ущент заповнена людьми Замкова площа.Ще один пам'ятний фотознімок тих часів – це світлина проголошення Акту Злуки на Софійській площі у Києві.Нині фото є експонатом виставки у Волинському краєзнавчому музеї, що присвячена Українській революції 1917-1921 років, – зазначила наукова співробітниця музеюЗ її слів, Акт злуки, що свідчить про об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в соборну країну, був урочисто проголошений 22 січня 1919-го в Києві. Говорить: Соборність – це і пік Української революції, і гордість України, і велике застереження."Після, власне, заключення соборності, об’єднання армій Наддніпрянської України і Західної України здобули ряд перемоги і були славетні сторінки, але між політиками було дуже багато суперечностей. Результатом суперечностей стало те, що, на жаль, 100 років тому ми втратили незалежність", – додала наукова співробітниця музею.

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