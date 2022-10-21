У ДПСУ прокоментували ймовірність білоруського вторгнення наприкінці 2023 року





Про це Андрій Демченко.



Демченко зазначив, що чіткої відповіді на запитання, чи буде наступати Білорусь, не знає ніхто, крім Білорусі й Росії. Однак ситуацію контролює й ГУР МО, й розвідка ДПСУ. Наші військові бачать, що відбувається в Білорусі. Якщо там збільшиться кількість сил, ми це одразу помітимо.



«Однак ми маємо бути готові до будь-якої ситуації. У будь-який момент Росія може використати навіть ті незначні сили, які там перебувають, в разі, якщо вона спробує створити спробу наступу по всіх напрямках. Зокрема, Білорусь тоді буде відволікаючим маневром, не маючи достатніх сил, вони будуть робити якісь провокації», – зауважив речник Державної прикордонної служби України.



Він додав, що росіяни будуть нагнітати тут ситуацію, аби Україна тримала на цьому напрямку певні сили й засоби та не могла їх перекинути на "гарячіші" напрямки.



За словами речника Державної прикордонної служби України, роботи з укріплення кордону ведуться щоденно. Український військовий, з відео, яке поширилось мережею, чітко показав загарбникам, що з ними будуть, якщо вони ввійдуть на нашу територію.



«Укріплення відбувається від Волині до Чернігівської області, по всій протяжності лінії кордону з Білоруссю», – наголосив Демченко.



Як він зазначив, до укріплення кордону входить:



• мінування місцевості;

• протитранспортні рови;

• фортифікаційні споруди для наших військових, які можуть бути використані для укриття й ведення бойових дій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загроза наступу з Білорусі існує постійно. Наразі вона малоймовірна, бо там недостатньо сил і засобів ворога, але, розуміючи, хто наш ворог, можна очікувати чого завгодно.Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби УкраїниДемченко зазначив, що чіткої відповіді на запитання, чи буде наступати Білорусь, не знає ніхто, крім Білорусі й Росії. Однак ситуацію контролює й ГУР МО, й розвідка ДПСУ. Наші військові бачать, що відбувається в Білорусі. Якщо там збільшиться кількість сил, ми це одразу помітимо.«Однак ми маємо бути готові до будь-якої ситуації. У будь-який момент Росія може використати навіть ті незначні сили, які там перебувають, в разі, якщо вона спробує створити спробу наступу по всіх напрямках. Зокрема, Білорусь тоді буде відволікаючим маневром, не маючи достатніх сил, вони будуть робити якісь провокації», – зауважив речник Державної прикордонної служби України.Він додав, що росіяни будуть нагнітати тут ситуацію, аби Україна тримала на цьому напрямку певні сили й засоби та не могла їх перекинути на "гарячіші" напрямки.За словами речника Державної прикордонної служби України, роботи з укріплення кордону ведуться щоденно. Український військовий, з відео, яке поширилось мережею, чітко показав загарбникам, що з ними будуть, якщо вони ввійдуть на нашу територію.«Укріплення відбувається від Волині до Чернігівської області, по всій протяжності лінії кордону з Білоруссю», – наголосив Демченко.Як він зазначив, до укріплення кордону входить:• мінування місцевості;• протитранспортні рови;• фортифікаційні споруди для наших військових, які можуть бути використані для укриття й ведення бойових дій.

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