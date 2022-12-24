У волинській теробороні служить «Дідусь»: історія захисника

Володимир Дмитрович на псевдо "Дідусь" служить у Волинській бригаді тероборони на посаді командира 82-мм міномета.



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Свій позивний пан Володимир одержав від побратимів не просто так. Він справді є дідусем відразу чотирьох онуків - двох хлопчаків і двох дівчаток віком від трьох з половиною до восьми років!



"Володимир Дмитрович мріє повернутися до виконання обов'язків дідуся - але тільки після Перемоги. А в тому, що ми дамо лупня ворогам й виженемо зайд з рідної землі "Дідусь" аніскілечки не сумнівається", - йдеться у дописі.

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