У волинській теробороні служить «Дідусь»: історія захисника
Сьогодні, 16:50
Молодший сержант Володимир Дмитрович на псевдо "Дідусь" служить у Волинській бригаді тероборони на посаді командира 82-мм міномета.
Про це пише 100 Окрема Бригада ТрО Волині у фейсбуці.
Свій позивний пан Володимир одержав від побратимів не просто так. Він справді є дідусем відразу чотирьох онуків - двох хлопчаків і двох дівчаток віком від трьох з половиною до восьми років!
"Володимир Дмитрович мріє повернутися до виконання обов'язків дідуся - але тільки після Перемоги. А в тому, що ми дамо лупня ворогам й виженемо зайд з рідної землі "Дідусь" аніскілечки не сумнівається", - йдеться у дописі.
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Про це пише 100 Окрема Бригада ТрО Волині у фейсбуці.
Свій позивний пан Володимир одержав від побратимів не просто так. Він справді є дідусем відразу чотирьох онуків - двох хлопчаків і двох дівчаток віком від трьох з половиною до восьми років!
"Володимир Дмитрович мріє повернутися до виконання обов'язків дідуся - але тільки після Перемоги. А в тому, що ми дамо лупня ворогам й виженемо зайд з рідної землі "Дідусь" аніскілечки не сумнівається", - йдеться у дописі.
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