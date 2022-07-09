У війні з Росією загинув військовий із Волині Юрій Шевчик

Шевчика Юрія Васильовича.



Сумну звістку Ігор Чайка у фейсбуці.



Юрій Шевчук народився 31 грудня 1979 року. 15 січня 2023 року воїн, на жаль, загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.



28 лютого 2022 року, на четвертий день повномасштабного вторгнення, він отримав повістку.



Воював на багатьох напрямках фронту, але навіть за тисячі кілометрів від дому дуже турбувався про свою родину: матір, батька, сестру, чоловік якої теж на фронті.







«У підрозділі, де служив Юра, досі не вірять, що втратили такого побратима і друга…



Він спершу не мав військово досвіду - зате мав золоті руки, і був від початків дуже мотивованим, відданим військовій справі бійцем», – пише міський голова.



Ковель буде прощатися й віддавати шану Герою Юрію Шевчику завтра, у понеділок, 23 січня:



• 12:00 – відспівування в Свято-Благовіщенському соборі Ковеля;

• 13:00 – хресна хода і громадянська панахида на Площі Героїв Майдану, біля міської ради.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам‘ять!

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