На Волині попрощалися із полеглим воїном Іваном Бондаруком
Сьогодні, 17:46
Нововолинська громада попрощалася із військовослужбовцем Іваном Бондаруком, який загинув 9 січня.
Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.
Прощалися із Героєм сьогодні, 22 січня.
«Він був патріотом своєї землі. До останнього стояв на захисті України та кожного з нас. На жаль, ми продовжуємо платити високу ціну за свободу та незалежність нашої країни. Подвиг Захисника назавжди у нашій пам‘яті та в наших серцях», – йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким полеглого воїна. Вічна пам‘ять!
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Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.
Прощалися із Героєм сьогодні, 22 січня.
«Він був патріотом своєї землі. До останнього стояв на захисті України та кожного з нас. На жаль, ми продовжуємо платити високу ціну за свободу та незалежність нашої країни. Подвиг Захисника назавжди у нашій пам‘яті та в наших серцях», – йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким полеглого воїна. Вічна пам‘ять!
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