У Берліні російськомовні чоловіки напали на українок





Про це повідомляє



До правоохоронних органів звернулися дві громадянки України 24 і 25 років. Вони розповіли, що у столичному метро їх почали ображати троє чоловіків, які говорили російською мовою.



На станції Александерплац, коли дівчата вийшли з вагона, чоловік схопив одну з них за волосся і вдарив по голові, стверджують потерпілі. Після втручання інших пасажирів усі троє чоловіків швидко зникли.



Інцидент, як повідомляється, стався вдень 21 січня. У поліції повідомили, що постраждала дівчина помітила біль у голові, проте не стала звертатися по медичну допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У столиці Німеччини російськомовні чоловіки напали на двох біженок з України. Поліція почала розслідування.Про це повідомляє УНН з посиланням на BILD.До правоохоронних органів звернулися дві громадянки України 24 і 25 років. Вони розповіли, що у столичному метро їх почали ображати троє чоловіків, які говорили російською мовою.На станції Александерплац, коли дівчата вийшли з вагона, чоловік схопив одну з них за волосся і вдарив по голові, стверджують потерпілі. Після втручання інших пасажирів усі троє чоловіків швидко зникли.Інцидент, як повідомляється, стався вдень 21 січня. У поліції повідомили, що постраждала дівчина помітила біль у голові, проте не стала звертатися по медичну допомогу.

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