У Берліні російськомовні чоловіки напали на українок
Сьогодні, 18:57
У столиці Німеччини російськомовні чоловіки напали на двох біженок з України. Поліція почала розслідування.
Про це повідомляє УНН з посиланням на BILD.
До правоохоронних органів звернулися дві громадянки України 24 і 25 років. Вони розповіли, що у столичному метро їх почали ображати троє чоловіків, які говорили російською мовою.
На станції Александерплац, коли дівчата вийшли з вагона, чоловік схопив одну з них за волосся і вдарив по голові, стверджують потерпілі. Після втручання інших пасажирів усі троє чоловіків швидко зникли.
Інцидент, як повідомляється, стався вдень 21 січня. У поліції повідомили, що постраждала дівчина помітила біль у голові, проте не стала звертатися по медичну допомогу.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на BILD.
До правоохоронних органів звернулися дві громадянки України 24 і 25 років. Вони розповіли, що у столичному метро їх почали ображати троє чоловіків, які говорили російською мовою.
На станції Александерплац, коли дівчата вийшли з вагона, чоловік схопив одну з них за волосся і вдарив по голові, стверджують потерпілі. Після втручання інших пасажирів усі троє чоловіків швидко зникли.
Інцидент, як повідомляється, стався вдень 21 січня. У поліції повідомили, що постраждала дівчина помітила біль у голові, проте не стала звертатися по медичну допомогу.
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