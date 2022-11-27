У Гірці Полонці в'яжуть нашоломники для українських воїнів. ВІДЕО





Про це розповіла Валентина Шевчук.



Маскувальну амуніцію почали виготовляти влітку. Зі слів Валентини Шевчук, на один нашоломник йде п`ять мотків ниток. До роботи долучаються не лише жителі навколишніх сіл, а й волиняни з інших громад. Працюють волонтери без вихідних. Каже: перше замовлення було у жовтні, на сім нашоломників.



"Хлопцям вони сподобались. Потім ще було замовлення на 12 нашоломників. Зараз ми завершили замовлення на 30 нашоломників. І тепер у нас дуже велике замовлення на тисячу нашоломників", – розповідає волонтерка.







Роботу полегшує спеціальний механізм, який передали із села Велика Глуша Камінь-Каширського району, – розказує волонтерка Вікторія Лопанова. За допомогою нього вдалось пришвидшити роботу.







Пенсіонерка Тетяна Білецька в`яже шкарпетки для військових з перших днів війни. За цей час сплела до трьохсот пар. Нині жінка зшиває нашоломник.



За сім місяців волонтерської роботи сплели майже пів тисячі кікімор, – розповіла волонтерка Валентина Шевчук. Зараз займаються різними запитами військових: плетуть шкарпетки, килимки, передають продуктові набори на передову.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Будинку культури села Гірка Полонка волонтери плетуть зимові нашоломники для маскування військових. Використовують білі та сірі нитки зі старого одягу.Про це розповіла Суспільному волонтеркаМаскувальну амуніцію почали виготовляти влітку. Зі слів Валентини Шевчук, на один нашоломник йде п`ять мотків ниток. До роботи долучаються не лише жителі навколишніх сіл, а й волиняни з інших громад. Працюють волонтери без вихідних. Каже: перше замовлення було у жовтні, на сім нашоломників."Хлопцям вони сподобались. Потім ще було замовлення на 12 нашоломників. Зараз ми завершили замовлення на 30 нашоломників. І тепер у нас дуже велике замовлення на тисячу нашоломників", – розповідає волонтерка.Роботу полегшує спеціальний механізм, який передали із села Велика Глуша Камінь-Каширського району, – розказує волонтерка. За допомогою нього вдалось пришвидшити роботу.Пенсіонеркав`яже шкарпетки для військових з перших днів війни. За цей час сплела до трьохсот пар. Нині жінка зшиває нашоломник.За сім місяців волонтерської роботи сплели майже пів тисячі кікімор, – розповіла волонтерка Валентина Шевчук. Зараз займаються різними запитами військових: плетуть шкарпетки, килимки, передають продуктові набори на передову.

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