Українець виграв «золото» на універсіаді і присвятив перемогу загиблому снайперу ЗСУ

Українець виграв «золото» на універсіаді і присвятив перемогу загиблому снайперу ЗСУ
Український сноубордист Михайло Харук виборов золоту медаль у паралельному гігантському слаломі на універсіаді.

Про це повідомили у НОК України, передає інтернет-ресурс "ШоТам".

У фіналі з результатом 29.89 він випередив австрійця Маттауса Пінка. Кореєць Син Йон Хон, якого у півфіналі здолав українець, здобув «бронзу».

Це четверта медаль для збірної України на Універсіаді в американському Лейк-Плесіді. Універсіада проходить з 12 до 22 лютого в американському Лейк-Плейсиді.



Сам Михайло Харук присвятив свою перемогу товаришеві, який загинув неподалік міста Ізюм на Харківщині.

«Моя перемога і ця золота медаль … була здобута завдяки нашій мужній армії, завдяки ЗСУ, які героїчно захищають український кордон. Цю медаль я присвячую моєму другові — снайперу Олегу Мазуру, який у минулому також був спортсменом, але загинув 19 травня під час засідки в Ізюмі, прикривши собою відхід побратимів», — написав Михайло.

«Олег часто допомагав мені під час тренувань своїми цінними порадами ще до мого звання чемпіона світу серед юніорів. Сьогодні перед кожним заїздом я згадував про тебе, друже. Тож ця нагорода для тебе, Олеже», — додав сноубордист.

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Теги: Універсіада, «золото», Михайло Харук, спорт
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