На Волині відкрили меморіальну дошку загиблому військовому Михайлу Дарчичу. ФОТО

Михайла Дарчича.



Про це повідомляє газета







Військовослужбовець Михайло Дарчич був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого на посаду фельдшера медичного пункту стрілецького батальйону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Бихів, що на Любешівщині, на фасаді ліцею відкрили меморіальну дошку пам'яті ГерояПро це повідомляє газета «Нове життя». Захисник загинув 31 липня 2022 року у м. Соледар.Військовослужбовець Михайло Дарчич був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого на посаду фельдшера медичного пункту стрілецького батальйону.

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