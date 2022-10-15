На Волині відкрили меморіальну дошку загиблому військовому Михайлу Дарчичу. ФОТО
Сьогодні, 22:30
У селі Бихів, що на Любешівщині, на фасаді ліцею відкрили меморіальну дошку пам'яті Героя Михайла Дарчича.
Про це повідомляє газета «Нове життя».
Захисник загинув 31 липня 2022 року у м. Соледар.
Військовослужбовець Михайло Дарчич був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого на посаду фельдшера медичного пункту стрілецького батальйону.
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Про це повідомляє газета «Нове життя».
Захисник загинув 31 липня 2022 року у м. Соледар.
Військовослужбовець Михайло Дарчич був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого на посаду фельдшера медичного пункту стрілецького батальйону.
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