На Волині відкрили меморіальну дошку загиблому військовому Михайлу Дарчичу. ФОТО

На Волині відкрили меморіальну дошку загиблому військовому Михайлу Дарчичу. ФОТО
У селі Бихів, що на Любешівщині, на фасаді ліцею відкрили меморіальну дошку пам'яті Героя Михайла Дарчича.

Про це повідомляє газета «Нове життя».

Захисник загинув 31 липня 2022 року у м. Соледар.

Військовослужбовець Михайло Дарчич був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого на посаду фельдшера медичного пункту стрілецького батальйону.
На Волині відкрили меморіальну дошку загиблому військовому Михайлу Дарчичу. ФОТО
На Волині відкрили меморіальну дошку загиблому військовому Михайлу Дарчичу. ФОТО
На Волині відкрили меморіальну дошку загиблому військовому Михайлу Дарчичу. ФОТО
На Волині відкрили меморіальну дошку загиблому військовому Михайлу Дарчичу. ФОТО

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Теги: Дарчич, меморіальна дошка
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