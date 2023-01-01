Історії, що надихають: добрі новини від ВолиньPost за 22 січня

Щоразу тішимось, коли добрих новин багато. Герої цих історій – українці та українки, які наближають нашу перемогу. Про них і згадуємо у постійній рубриці. Наприклад, сьогодні,, ми писали про таке:Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 22 січня ЗСУ уже знищили близько 120760 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 120760 (+600) осіб,• танків ‒ 3145 (+5) од,• бойових броньованих машин ‒ 6268 (+12) од,• артилерійських систем – 2144 (+9) од,• РСЗВ – 445 (+2) од,• засобів ППО ‒ 220 (+0) од,• літаків – 287 (+0) од,• гелікоптерів – 277 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1892 (+1),• крилатих ракет ‒ 749 (+0),• кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 4932 (+14) од,• спеціальної техніки ‒ 193 (+0).З нагоди Дня Соборності України, який відзначають 22 січня, журналісти поспілкувалися з лучанами та волинянами, які пригадали події 33-річної давності.Як зазначив один з організаторів, перший голова крайової організації Народного руху України на Волині, Всеукраїнська акція "живий ланцюг", що відбулася 21-го січня 1990 року, стала символом єдності українців. Говорить: тисяча людей пройшли маршрутом Львів – Рівне – Київ, тож про пам'ятну, історичну дату сучасники мають пам'ятати."На той час осміліли люди, що не треба було нічого. Ми написали від руки оголошення і прийшло тисяча людей. Рух показав свою силу. І дійсно. Ось той ланцюг від Львова, хотіли через Луцьк, але завагалися. З Львова до Рівного, а там до Києва", – каже чоловік.Молодший сержантна псевдо "Дідусь" служить у Волинській бригаді тероборони на посаді командира 82-мм міномета.Свій позивний пан Володимир одержав від побратимів не просто так. Він справді є дідусем відразу чотирьох онуків - двох хлопчаків і двох дівчаток віком від трьох з половиною до восьми років!Володимир Дмитрович мріє повернутися до виконання обов'язків дідуся - але тільки після Перемоги. А в тому, що ми дамо лупня ворогам й виженемо зайд з рідної землі "Дідусь" аніскілечки не сумнівається.У Будинку культури села Гірка Полонка волонтери плетуть зимові нашоломники для маскування військових. Використовують білі та сірі нитки зі старого одягу.Маскувальну амуніцію почали виготовляти влітку. Зі слів Валентини Шевчук, на один нашоломник йде п`ять мотків ниток. До роботи долучаються не лише жителі навколишніх сіл, а й волиняни з інших громад. Працюють волонтери без вихідних. Каже: перше замовлення було у жовтні, на сім нашоломників."Хлопцям вони сподобались. Потім ще було замовлення на 12 нашоломників. Зараз ми завершили замовлення на 30 нашоломників. І тепер у нас дуже велике замовлення на тисячу нашоломників", – розповідає волонтеркаУкраїнський сноубордиствиборов золоту медаль у паралельному гігантському слаломі на універсіаді.«Моя перемога і ця золота медаль … була здобута завдяки нашій мужній армії, завдяки ЗСУ, які героїчно захищають український кордон. Цю медаль я присвячую моєму другові — снайперу Олегу Мазуру, який у минулому також був спортсменом, але загинув 19 травня під час засідки в Ізюмі, прикривши собою відхід побратимів», — написав Михайло.