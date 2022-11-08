Де не буде світла на Волині та у Луцьку 23 січня

Де не буде світла на Волині та у Луцьку 23 січня
Оприлюднили графіки погодинного відключення електроенергії на 23 січня на Волині.

Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".

Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.

Час початку відключення згідно графіку на 23.01.2023 може розпочинатись на годину раніше у зв'язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності на Волинську область.

Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту Волині на 23.01.2023 є критично низькою та становить лише 46% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області, тому «Волиньобленерго» змушене збільшити тривалість перерв в електропостачанні.


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Теги: світло, відключення, Луцьк
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