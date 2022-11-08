Де не буде світла на Волині та у Луцьку 23 січня
Сьогодні, 01:00
Оприлюднили графіки погодинного відключення електроенергії на 23 січня на Волині.
Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".
Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.
Час початку відключення згідно графіку на 23.01.2023 може розпочинатись на годину раніше у зв'язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності на Волинську область.
Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту Волині на 23.01.2023 є критично низькою та становить лише 46% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області, тому «Волиньобленерго» змушене збільшити тривалість перерв в електропостачанні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".
Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.
Час початку відключення згідно графіку на 23.01.2023 може розпочинатись на годину раніше у зв'язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності на Волинську область.
Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту Волині на 23.01.2023 є критично низькою та становить лише 46% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області, тому «Волиньобленерго» змушене збільшити тривалість перерв в електропостачанні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Де не буде світла на Волині та у Луцьку 23 січня
Сьогодні, 01:00
23 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Історії, що надихають: добрі новини від ВолиньPost за 22 січня
22 січень, 23:28
На Волині розшукують пенсіонера, який пішов з дому на Водохреще
22 січень, 21:30
Медіа