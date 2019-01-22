У Луцьку до Дня Соборності розгорнули 200-метровий прапор. ФОТО. ВІДЕО





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На Театральному майдані міста зібралися лучани, аби віддати шану бійцям, які нині воюють за єдність України та нагадати про історичну подію 22 січня 1919-го року, коли було проголошено Акт Злуки УНР та ЗУНР.



Як розповів організатор акції, керівник Луцького міського молодіжного центру Луцька Юрій Семчук, 200-метровий прапор у молодіжному центрі до Дня Соборності пошили ще торік. Акція розпочалася із повідомлень про укриття на випадок повітряної тривоги.



Потому текст Акту Злуки зачитав вихованець студії "Бешкетники" Назар Парфенюк, а представниця учнівського парламенту Луцька Анна Пасека розповіла присутнім про події 22 січня 1919-го року.



Зі слів Юрія Семчука, цього року в лучан настрій більш патріотичний, ніж зазвичай на таких подіях. Цього року, говорить, охочих нести полотнище було стільки, що на 2024-й прапор планують зробити довшим.



"Ми не очікували такої кількості людей. Ми думали, що кількість буде менша і, можливо, нам не вистачить людей, щоб нести прапор. А виявилось так, що велика кількість людей йшла просто поруч, просто за прапором", – сказав співорганізатор.



Після вступної промови розпочалося розгортання 200-метрового полотнища, нести яке могли всі охочі.



Учасник акції Андрій Дяченко зазначив, що День Соборності цього року унікальний тим, що підтверджений практикою.



"До цього ми говорили "Україна єдина", але не було моменту випробування, коли українці могли зрозуміти, чи справді вона єдина, чи ні. Але в 22-му році те, що Україна соборна – це не теорія, а це практика", – зазначив лучанин.



Одна з учасниць акції Марія прийшла на захід, аби віддати шану патріотам, які боролися і нині продовжують боротьбу за Україну. Каже: ходила на мітинги та їздила Україною з 1991 року.



"Серце болить за Україну, за наших воїнів, за наших людей, за наших патріотів, які сьогодні кладуть своє життя за те, щоб наші діти і внуки жили у вільній державі", – говорить жінка.



Лучани пронесли 200-метровий синьо-жовтий стяг Театральним майданом через вулицю Лесі Українки до Замкової площі.



Гімн України виконав духовий оркестр 6-го прикордонного загону. Завершилося відзначення Дня Соборності на Замковій площі акцією "Борщ для ЗСУ".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині 22 січня до Дня Соборності України розгорнули 200-метровий прапор, створивши символічний "ланцюг єдності".Про це пише Суспільне На Театральному майдані міста зібралися лучани, аби віддати шану бійцям, які нині воюють за єдність України та нагадати про історичну подію 22 січня 1919-го року, коли було проголошено Акт Злуки УНР та ЗУНР.Як розповів організатор акції, керівник Луцького міського молодіжного центру Луцька, 200-метровий прапор у молодіжному центрі до Дня Соборності пошили ще торік. Акція розпочалася із повідомлень про укриття на випадок повітряної тривоги.Потому текст Акту Злуки зачитав вихованець студії "Бешкетники", а представниця учнівського парламенту Луцькарозповіла присутнім про події 22 січня 1919-го року.Зі слів Юрія Семчука, цього року в лучан настрій більш патріотичний, ніж зазвичай на таких подіях. Цього року, говорить, охочих нести полотнище було стільки, що на 2024-й прапор планують зробити довшим."Ми не очікували такої кількості людей. Ми думали, що кількість буде менша і, можливо, нам не вистачить людей, щоб нести прапор. А виявилось так, що велика кількість людей йшла просто поруч, просто за прапором", – сказав співорганізатор.Після вступної промови розпочалося розгортання 200-метрового полотнища, нести яке могли всі охочі.Учасник акціїзазначив, що День Соборності цього року унікальний тим, що підтверджений практикою."До цього ми говорили "Україна єдина", але не було моменту випробування, коли українці могли зрозуміти, чи справді вона єдина, чи ні. Але в 22-му році те, що Україна соборна – це не теорія, а це практика", – зазначив лучанин.Одна з учасниць акції Марія прийшла на захід, аби віддати шану патріотам, які боролися і нині продовжують боротьбу за Україну. Каже: ходила на мітинги та їздила Україною з 1991 року."Серце болить за Україну, за наших воїнів, за наших людей, за наших патріотів, які сьогодні кладуть своє життя за те, щоб наші діти і внуки жили у вільній державі", – говорить жінка.Лучани пронесли 200-метровий синьо-жовтий стяг Театральним майданом через вулицю Лесі Українки до Замкової площі.Гімн України виконав духовий оркестр 6-го прикордонного загону. Завершилося відзначення Дня Соборності на Замковій площі акцією "Борщ для ЗСУ".

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