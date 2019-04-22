Зеленський заявив, що Україна може перемогти у 2023 році
Сьогодні, 04:00
Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна може перемогти у війні з Росією вже у 2023 році, якщо українці зберігатимуть міцність.
Про це йшлося у розмові Зеленського і експрем’єра Великої Британії Бориса Джонсона під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, повідомляє сайт президента.
"Я дуже вірю, що ми зможемо перемогти у 2023 році. Не все залежить від нас, але при цьому все залежить від нас. Нам не можна втратити нашу міцність. Будемо її втрачати – війна буде довшою. Ми все одно переможемо.
Швидкість залежить від двох головних речей – наша міцність всередині, номер один. Наша міцність зовні, це допомога наших партнерів. І там, і там ми спроможні перемогти цього року. Але і там, і там може бути уповільнення в процесах, і тоді це буде більш довгий шлях, але він точно до перемоги", - сказав Зеленський.
Президент також відкинув будь-які твердження щодо необов’язковості перемоги України чи допустимості часткової перемоги.
У свою чергу, Джонсон заявив, що друзі України допоможуть "якомога швидше закінчити цю війну у 2023 році".
"Тому що це буде найкраще для світу – щоб не гинули люди, і це буде краще для України й, чесно кажучи, для російського народу теж. Закінчімо вже це", – наголосив він.
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Про це йшлося у розмові Зеленського і експрем’єра Великої Британії Бориса Джонсона під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, повідомляє сайт президента.
"Я дуже вірю, що ми зможемо перемогти у 2023 році. Не все залежить від нас, але при цьому все залежить від нас. Нам не можна втратити нашу міцність. Будемо її втрачати – війна буде довшою. Ми все одно переможемо.
Швидкість залежить від двох головних речей – наша міцність всередині, номер один. Наша міцність зовні, це допомога наших партнерів. І там, і там ми спроможні перемогти цього року. Але і там, і там може бути уповільнення в процесах, і тоді це буде більш довгий шлях, але він точно до перемоги", - сказав Зеленський.
Президент також відкинув будь-які твердження щодо необов’язковості перемоги України чи допустимості часткової перемоги.
У свою чергу, Джонсон заявив, що друзі України допоможуть "якомога швидше закінчити цю війну у 2023 році".
"Тому що це буде найкраще для світу – щоб не гинули люди, і це буде краще для України й, чесно кажучи, для російського народу теж. Закінчімо вже це", – наголосив він.
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