Зеленський заявив, що Україна може перемогти у 2023 році

Володимир Зеленський вважає, що Україна може перемогти у війні з Росією вже у 2023 році, якщо українці зберігатимуть міцність.



Про це йшлося у розмові Зеленського і експрем’єра Великої Британії Бориса Джонсона під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка,



"Я дуже вірю, що ми зможемо перемогти у 2023 році. Не все залежить від нас, але при цьому все залежить від нас. Нам не можна втратити нашу міцність. Будемо її втрачати – війна буде довшою. Ми все одно переможемо.



Швидкість залежить від двох головних речей – наша міцність всередині, номер один. Наша міцність зовні, це допомога наших партнерів. І там, і там ми спроможні перемогти цього року. Але і там, і там може бути уповільнення в процесах, і тоді це буде більш довгий шлях, але він точно до перемоги", - сказав Зеленський.



Президент також відкинув будь-які твердження щодо необов’язковості перемоги України чи допустимості часткової перемоги.



У свою чергу, Джонсон заявив, що друзі України допоможуть "якомога швидше закінчити цю війну у 2023 році".



"Тому що це буде найкраще для світу – щоб не гинули люди, і це буде краще для України й, чесно кажучи, для російського народу теж. Закінчімо вже це", – наголосив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентвважає, що Україна може перемогти у війні з Росією вже у 2023 році, якщо українці зберігатимуть міцність.Про це йшлося у розмові Зеленського і експрем’єра Великої Британіїпід час зустрічі зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, повідомляє сайт президента."Я дуже вірю, що ми зможемо перемогти у 2023 році. Не все залежить від нас, але при цьому все залежить від нас. Нам не можна втратити нашу міцність. Будемо її втрачати – війна буде довшою. Ми все одно переможемо.Швидкість залежить від двох головних речей – наша міцність всередині, номер один. Наша міцність зовні, це допомога наших партнерів. І там, і там ми спроможні перемогти цього року. Але і там, і там може бути уповільнення в процесах, і тоді це буде більш довгий шлях, але він точно до перемоги", - сказав Зеленський.Президент також відкинув будь-які твердження щодо необов’язковості перемоги України чи допустимості часткової перемоги.У свою чергу, Джонсон заявив, що друзі України допоможуть "якомога швидше закінчити цю війну у 2023 році"."Тому що це буде найкраще для світу – щоб не гинули люди, і це буде краще для України й, чесно кажучи, для російського народу теж. Закінчімо вже це", – наголосив він.

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