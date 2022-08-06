Назвали найдорожчі автомобілі, ввезені через Волинську митницю

Назвали найдорожчі автомобілі, ввезені через Волинську митницю
У 2022 році на Волині оформили 83 334 автомобілі, в тому числі за період дії так званого "нульового розмитнення" – 54 000 автівки, котрі були ввезені в Україну через Волинську митницю.

У відповідь на інформаційний запит Суспільного в обласній митниці оприлюднили рейтинг найдорожчих автомобілів, які були ввезені через Волинь.

Найбільше через "Волинську митницю" ввозили автомобілі 2005-2009 років виготовлення. Серед найпопулярніших марок: Renault, Volkswagen, Skoda, Audi.

Рейтинг найдорожчих автомобілів виглядає так:

- Легковий автомобіль "Mersedes-Benz", митна вартість 250 200 тисяч євро.
- Легковий автомобіль "Mersedes-Benz", митна вартість 230 695 тисяч євро.
- Легковий автомобіль "Mersedes-Benz", митна вартість 230 000 тисяч євро.
- Легковий автомобіль "Bentley", митна вартість 219 300 тисяч євро.
- Легковий автомобіль "Mclaren", митна вартість 175 860 тисяч євро.
- Легковий автомобіль "Tesla", митна вартість 152 000 тисяч євро.
- Легковий автомобіль "Tesla", митна вартість 143 990 тисяч євро.
- Легковий автомобіль "Tesla", митна вартість 145 100 тисяч євро.
- Легковий автомобіль "Toyota", митна вартість 181 000 тисяч доларів США.
- Легковий автомобіль "Porshe", митна вартість 162 850 тисяч доларів США.

Усі найдорожчі автомобілі були ввезенні за час дії пільгового розмитнення автомобілів в Україні з 1 квітня до 1 липня 2022 року.

У Волинській митниці також додали, що впродовж 2022 року на Волинській митниці оформили 1 668 легкових електроавтомобілів.

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Теги: автомобілі, митниця, Волинь
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