Назвали найдорожчі автомобілі, ввезені через Волинську митницю





У відповідь на інформаційний запит



Найбільше через "Волинську митницю" ввозили автомобілі 2005-2009 років виготовлення. Серед найпопулярніших марок: Renault, Volkswagen, Skoda, Audi.



Рейтинг найдорожчих автомобілів виглядає так:



- Легковий автомобіль "Mersedes-Benz", митна вартість 250 200 тисяч євро.

- Легковий автомобіль "Mersedes-Benz", митна вартість 230 695 тисяч євро.

- Легковий автомобіль "Mersedes-Benz", митна вартість 230 000 тисяч євро.

- Легковий автомобіль "Bentley", митна вартість 219 300 тисяч євро.

- Легковий автомобіль "Mclaren", митна вартість 175 860 тисяч євро.

- Легковий автомобіль "Tesla", митна вартість 152 000 тисяч євро.

- Легковий автомобіль "Tesla", митна вартість 143 990 тисяч євро.

- Легковий автомобіль "Tesla", митна вартість 145 100 тисяч євро.

- Легковий автомобіль "Toyota", митна вартість 181 000 тисяч доларів США.

- Легковий автомобіль "Porshe", митна вартість 162 850 тисяч доларів США.



Усі найдорожчі автомобілі були ввезенні за час дії пільгового розмитнення автомобілів в Україні з 1 квітня до 1 липня 2022 року.



У Волинській митниці також додали, що впродовж 2022 року на Волинській митниці оформили 1 668 легкових електроавтомобілів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2022 році на Волині оформили 83 334 автомобілі, в тому числі за період дії так званого "нульового розмитнення" – 54 000 автівки, котрі були ввезені в Україну через Волинську митницю.У відповідь на інформаційний запит Суспільного в обласній митниці оприлюднили рейтинг найдорожчих автомобілів, які були ввезені через Волинь.Найбільше через "Волинську митницю" ввозили автомобілі 2005-2009 років виготовлення. Серед найпопулярніших марок: Renault, Volkswagen, Skoda, Audi.Рейтинг найдорожчих автомобілів виглядає так:- Легковий автомобіль "Mersedes-Benz", митна вартість 250 200 тисяч євро.- Легковий автомобіль "Mersedes-Benz", митна вартість 230 695 тисяч євро.- Легковий автомобіль "Mersedes-Benz", митна вартість 230 000 тисяч євро.- Легковий автомобіль "Bentley", митна вартість 219 300 тисяч євро.- Легковий автомобіль "Mclaren", митна вартість 175 860 тисяч євро.- Легковий автомобіль "Tesla", митна вартість 152 000 тисяч євро.- Легковий автомобіль "Tesla", митна вартість 143 990 тисяч євро.- Легковий автомобіль "Tesla", митна вартість 145 100 тисяч євро.- Легковий автомобіль "Toyota", митна вартість 181 000 тисяч доларів США.- Легковий автомобіль "Porshe", митна вартість 162 850 тисяч доларів США.Усі найдорожчі автомобілі були ввезенні за час дії пільгового розмитнення автомобілів в Україні з 1 квітня до 1 липня 2022 року.У Волинській митниці також додали, що впродовж 2022 року на Волинській митниці оформили 1 668 легкових електроавтомобілів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію