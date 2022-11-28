Військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що військове керівництво України отримало завдання створити резерви, щоб наші захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.



Про це йдеться у повідомленні на



Зеленський під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в якій також брав участь експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон, відповідаючи на запитання щодо поповнення особового складу українського війська зазначив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.



«Тому що це складно з різних причин – і поранення, і психологічний стан. Він має бути нормальний», – наголосив він.



Президент повідомив, що не може розкрити подробиць мобілізаційних процесів, але Ставка верховного головнокомандувача ухвалила відповідні рішення, і далі командувачі працюють над їх реалізацією на своїх напрямах.



При цьому, Зеленський вказав, що найважливішим ресурсом української армії є особовий склад, який потрібно берегти. Він додав, що «люди не просто важливі, а найважливіші».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзаявив, що військове керівництво України отримало завдання створити резерви, щоб наші захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.Про це йдеться у повідомленні на сайті президента.Зеленський під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в якій також брав участь експрем’єр Великої Британії, відповідаючи на запитання щодо поповнення особового складу українського війська зазначив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.«Тому що це складно з різних причин – і поранення, і психологічний стан. Він має бути нормальний», – наголосив він.Президент повідомив, що не може розкрити подробиць мобілізаційних процесів, але Ставка верховного головнокомандувача ухвалила відповідні рішення, і далі командувачі працюють над їх реалізацією на своїх напрямах.При цьому, Зеленський вказав, що найважливішим ресурсом української армії є особовий склад, який потрібно берегти. Він додав, що «люди не просто важливі, а найважливіші».

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