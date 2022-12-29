На Львівщині начальник патрульної поліції подарував своїй дівчині перепустку. ВІДЕО

Романа Пилипенка відсторонили від посади.



Про це



Відсторонили його через те, що він подарував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у Львові.



«Мережею було поширене відео, на якому зображено начальника управління патрульної поліції у Львівській області, який, попередньо, презентував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у місті Львові», - йдеться в дописі.



«За вказаними обставинами, керівництвом Департаменту патрульної поліції прийнято рішення про відсторонення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов’язків. Призначено службове розслідування», - додають у поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Начальника управління патрульної поліції у Львівській областівідсторонили від посади.Про це повідомляє патрульна поліція України.Відсторонили його через те, що він подарував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у Львові.«Мережею було поширене відео, на якому зображено начальника управління патрульної поліції у Львівській області, який, попередньо, презентував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у місті Львові», - йдеться в дописі.«За вказаними обставинами, керівництвом Департаменту патрульної поліції прийнято рішення про відсторонення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов’язків. Призначено службове розслідування», - додають у поліції.

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