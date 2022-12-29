На Львівщині начальник патрульної поліції подарував своїй дівчині перепустку. ВІДЕО
Сьогодні, 08:12
Начальника управління патрульної поліції у Львівській області Романа Пилипенка відсторонили від посади.
Про це повідомляє патрульна поліція України.
Відсторонили його через те, що він подарував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у Львові.
«Мережею було поширене відео, на якому зображено начальника управління патрульної поліції у Львівській області, який, попередньо, презентував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у місті Львові», - йдеться в дописі.
«За вказаними обставинами, керівництвом Департаменту патрульної поліції прийнято рішення про відсторонення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов’язків. Призначено службове розслідування», - додають у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє патрульна поліція України.
Відсторонили його через те, що він подарував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у Львові.
«Мережею було поширене відео, на якому зображено начальника управління патрульної поліції у Львівській області, який, попередньо, презентував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у місті Львові», - йдеться в дописі.
«За вказаними обставинами, керівництвом Департаменту патрульної поліції прийнято рішення про відсторонення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов’язків. Призначено службове розслідування», - додають у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
рідкісний довбойоп
Вибір редактора
Останні новини
Оборонці України відбили атаки росіян в районах 11 населених пунктів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:50
На Львівщині начальник патрульної поліції подарував своїй дівчині перепустку. ВІДЕО
Сьогодні, 08:12
Військове керівництво отримало завдання створити резерви особового складу, – Зеленський
Сьогодні, 07:34
Назвали найдорожчі автомобілі, ввезені через Волинську митницю
Сьогодні, 06:10
Зеленський заявив, що Україна може перемогти у 2023 році
Сьогодні, 04:00
Медіа