У 2022 році зросла кількість шлюбів в Україні





Про це повідомляє Міністерство юстиції України.



У 2022 році, протягом березня-грудня, в Україні одружилися 198 332 закохані пари. Це на 7 654 більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Так, за березень-грудень 2021 було зареєстровано 190 678 шлюбів.



Дані за 2022 рік вказано без врахування повної статистики із тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської та Херсонської областей.



У 2022 році українці



Так, протягом березня-грудня 2022 року шлюб розірвали на 11 511 родин менше, аніж за аналогічний період 2021 року.



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