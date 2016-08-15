У 2022 році зросла кількість шлюбів в Україні

У 2022 році зросла кількість шлюбів в Україні
З березня по грудень 2022 року в Україні одружилися більше людей, ніж за аналогічний період у 2021 році.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

У 2022 році, протягом березня-грудня, в Україні одружилися 198 332 закохані пари. Це на 7 654 більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Так, за березень-грудень 2021 було зареєстровано 190 678 шлюбів.

Дані за 2022 рік вказано без врахування повної статистики із тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської та Херсонської областей.

У 2022 році українці розлучались майже вдвічі менше, ніж у попередньому році.

Так, протягом березня-грудня 2022 року шлюб розірвали на 11 511 родин менше, аніж за аналогічний період 2021 року.

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Теги: шлюб, 2022 рік, Україна
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