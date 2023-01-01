23 січня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження відзначає журналіст та волонтер Наталія Толмачова (на фото).
23 листопада іменини у тих, хто носить ім’я Родіон, Георгій, Костянтин.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм миру, здоров’я, радості й достатку.
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23 листопада іменини у тих, хто носить ім’я Родіон, Георгій, Костянтин.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм миру, здоров’я, радості й достатку.
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