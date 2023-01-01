На Волині розшукують пенсіонера, який пішов з дому на Водохреще
Сьогодні, 21:30
Розшукують 78-річного жителя Володимира Михайла Степанюка. Він вийшов з дому 19-го січня й досі не повернувся. Де перебуває пенсіонер – невідомо.
Про це пише «Буг».
Поліцейські встановлюють місце перебування Степанюка Михайла Михайловича, 31.03.1944 р.н., жителя м. Володимир,. вул. Гуденка,7.
Прикмети: на вигляд близко 70-80 років, зріст близько 168 см, худорлявої тілобудови, волосся темне з сивиною з сильно вираженими залисинами, на обличчі зморшки, губи тонкі, очі карого кольору.
Був одягнений: балонове коротке пальто чорного кольору, джинси світло-голубого кольору, ботинки зимові чорного кольору на голові кепка в клітинку сірого кольору.
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Про це пише «Буг».
Поліцейські встановлюють місце перебування Степанюка Михайла Михайловича, 31.03.1944 р.н., жителя м. Володимир,. вул. Гуденка,7.
Прикмети: на вигляд близко 70-80 років, зріст близько 168 см, худорлявої тілобудови, волосся темне з сивиною з сильно вираженими залисинами, на обличчі зморшки, губи тонкі, очі карого кольору.
Був одягнений: балонове коротке пальто чорного кольору, джинси світло-голубого кольору, ботинки зимові чорного кольору на голові кепка в клітинку сірого кольору.
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