На Волині розшукують пенсіонера, який пішов з дому на Водохреще

На Волині розшукують пенсіонера, який пішов з дому на Водохреще
Розшукують 78-річного жителя Володимира Михайла Степанюка. Він вийшов з дому 19-го січня й досі не повернувся. Де перебуває пенсіонер – невідомо.

Про це пише «Буг».

Поліцейські встановлюють місце перебування Степанюка Михайла Михайловича, 31.03.1944 р.н., жителя м. Володимир,. вул. Гуденка,7.

Прикмети: на вигляд близко 70-80 років, зріст близько 168 см, худорлявої тілобудови, волосся темне з сивиною з сильно вираженими залисинами, на обличчі зморшки, губи тонкі, очі карого кольору.

Був одягнений: балонове коротке пальто чорного кольору, джинси світло-голубого кольору, ботинки зимові чорного кольору на голові кепка в клітинку сірого кольору.


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Теги: Водохреще, пенсіонер
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