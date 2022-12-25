Погода у Луцьку на завтра, 23 січня

Погода у Луцьку на завтра, 23 січня
У понеділок, 23 січня, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не прогнозують.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +4°.

Народний прогноз погоди: 23 січня вшановується пам’ять святителя Григорія, єпископа Ниського. У народі цього святого називали Літопокажчик, тому що природні явища цього дня вказували на погоду майбутнього літа. Якщо буде іній на деревах та стогах, то літо буде мокрим і холодним. Якщо вітер дме з півдня — на грозове літо. Якщо наші пращури цього дня спостерігали за інеєм, то вірили, що 15—16 червня буде дощ.

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Теги: Погода в Луцьку
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