Погода у Луцьку на завтра, 23 січня
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 23 січня, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не прогнозують.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +4°.
Народний прогноз погоди: 23 січня вшановується пам’ять святителя Григорія, єпископа Ниського. У народі цього святого називали Літопокажчик, тому що природні явища цього дня вказували на погоду майбутнього літа. Якщо буде іній на деревах та стогах, то літо буде мокрим і холодним. Якщо вітер дме з півдня — на грозове літо. Якщо наші пращури цього дня спостерігали за інеєм, то вірили, що 15—16 червня буде дощ.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1° до +4°.
Народний прогноз погоди: 23 січня вшановується пам’ять святителя Григорія, єпископа Ниського. У народі цього святого називали Літопокажчик, тому що природні явища цього дня вказували на погоду майбутнього літа. Якщо буде іній на деревах та стогах, то літо буде мокрим і холодним. Якщо вітер дме з півдня — на грозове літо. Якщо наші пращури цього дня спостерігали за інеєм, то вірили, що 15—16 червня буде дощ.
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