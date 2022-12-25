ЗСУ знищили за добу 600 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога

ЗСУ знищили за добу 600 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 22 січня ЗСУ уже знищили близько 120760 окупантів, 3145 ворожих танків та 6268 ББМ.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.23 орієнтовно склали:

• особового складу ‒ близько 120760 (+600) осіб,
• танків ‒ 3145 (+5) од,
• бойових броньованих машин ‒ 6268 (+12) од,
• артилерійських систем – 2144 (+9) од,
• РСЗВ – 445 (+2) од,
• засобів ППО ‒ 220 (+0) од,
• літаків – 287 (+0) од,
• гелікоптерів – 277 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1892 (+1),
• крилатих ракет ‒ 749 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4932 (+14) од,
• спеціальної техніки ‒ 193 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Втрати ворога, окупанти, Генштаб
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні, 22 січня, на окремих вулицях Луцька призупинять рух транспорту
Сьогодні, 10:02
ЗСУ знищили за добу 600 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 09:31
Сили оборони відбили ворожі атаки біля 10 населених пунктів, – Генштаб
Сьогодні, 09:03
Україна відпрацювала всі сценарії, – у розвідці оцінили загрозу з боку Білорусі
Сьогодні, 08:00
Судитимуть 20-річного російського військового, який ґвалтував медсустру на Київщині
Сьогодні, 06:22
Схожі новини
ЗСУ знищили за добу 530 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога ЗСУ знищили за добу 530 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
14 січень, 10:00
31 грудня в Україні ліквідовані 760 російських вояк 31 грудня в Україні ліквідовані 760 російських вояк
01 січень, 10:30
ЗСУ знищили за добу 620 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога ЗСУ знищили за добу 620 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
25 грудень, 2022, 11:11
ЗСУ знищили за добу 590 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога ЗСУ знищили за добу 590 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
18 грудень, 2022, 10:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сьогодні, 22 січня, на окремих вулицях Луцька призупинять рух транспорту
Сьогодні, 10:02
 0
ЗСУ знищили за добу 600 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 09:31
 0
Сили оборони відбили ворожі атаки біля 10 населених пунктів, – Генштаб
Сьогодні, 09:03
 0
Україна відпрацювала всі сценарії, – у розвідці оцінили загрозу з боку Білорусі
Сьогодні, 08:00
 0
Судитимуть 20-річного російського військового, який ґвалтував медсустру на Київщині
Сьогодні, 06:22
 0
Медіа
відео
1/8