ЗСУ знищили за добу 600 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога





Про це інформує



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.23 орієнтовно склали:



• особового складу ‒ близько 120760 (+600) осіб,

• танків ‒ 3145 (+5) од,

• бойових броньованих машин ‒ 6268 (+12) од,

• артилерійських систем – 2144 (+9) од,

• РСЗВ – 445 (+2) од,

• засобів ППО ‒ 220 (+0) од,

• літаків – 287 (+0) од,

• гелікоптерів – 277 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1892 (+1),

• крилатих ракет ‒ 749 (+0),

• кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 4932 (+14) од,

• спеціальної техніки ‒ 193 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 22 січня ЗСУ уже знищили близько 120760 окупантів, 3145 ворожих танків та 6268 ББМ.Про це інформує Генштаб ЗСУ • особового складу ‒ близько 120760 (+600) осіб,• танків ‒ 3145 (+5) од,• бойових броньованих машин ‒ 6268 (+12) од,• артилерійських систем – 2144 (+9) од,• РСЗВ – 445 (+2) од,• засобів ППО ‒ 220 (+0) од,• літаків – 287 (+0) од,• гелікоптерів – 277 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1892 (+1),• крилатих ракет ‒ 749 (+0),• кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 4932 (+14) од,• спеціальної техніки ‒ 193 (+0).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію