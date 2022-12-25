ЗСУ знищили за добу 600 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 09:31
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 22 січня ЗСУ уже знищили близько 120760 окупантів, 3145 ворожих танків та 6268 ББМ.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 120760 (+600) осіб,
• танків ‒ 3145 (+5) од,
• бойових броньованих машин ‒ 6268 (+12) од,
• артилерійських систем – 2144 (+9) од,
• РСЗВ – 445 (+2) од,
• засобів ППО ‒ 220 (+0) од,
• літаків – 287 (+0) од,
• гелікоптерів – 277 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1892 (+1),
• крилатих ракет ‒ 749 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4932 (+14) од,
• спеціальної техніки ‒ 193 (+0).
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 120760 (+600) осіб,
• танків ‒ 3145 (+5) од,
• бойових броньованих машин ‒ 6268 (+12) од,
• артилерійських систем – 2144 (+9) од,
• РСЗВ – 445 (+2) од,
• засобів ППО ‒ 220 (+0) од,
• літаків – 287 (+0) од,
• гелікоптерів – 277 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1892 (+1),
• крилатих ракет ‒ 749 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4932 (+14) од,
• спеціальної техніки ‒ 193 (+0).
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Сьогодні, 09:31
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