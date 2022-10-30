У місті на Волині горів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 11:02
Минулої доби у Любомлі горів автомобіль. Рятувальники пожежу ліквідували.
Про це інформує ДСНС Волині у фейсбуці.
21 січня о 16:06 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля на вул. Промислова у м. Любомль. На місце події прибули місцеві рятувальники та об 16:18 ліквідування загорання транспорту. Вогнем знищено моторний відсік, лобове скло, два сидіння, панель, пошкоджено капот.
Рятувальники зауважують: ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи.
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Про це інформує ДСНС Волині у фейсбуці.
21 січня о 16:06 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля на вул. Промислова у м. Любомль. На місце події прибули місцеві рятувальники та об 16:18 ліквідування загорання транспорту. Вогнем знищено моторний відсік, лобове скло, два сидіння, панель, пошкоджено капот.
Рятувальники зауважують: ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи.
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