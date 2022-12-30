На Миколаївщині на міні підірвалась машина, серед потерпілих – немовля
Сьогодні, 05:15
На деокупованих територіях досі є мінна небезпека через масові мінування з боку окупантів. Ворожий боєприпас став причиною трагедії на Миколаївщині 21 січня, у якій постраждали 4 людей.
Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
Трагедія трапилася біля села Любомирівка Вітовського району.
Голова облради розповіла, що на ворожій міні підірвався автомобіль, у якому перебували 4 осіб, серед яких немовля, віком 3 тижні. Усі вони зазнали поранень.
"Чотири людини отримали поранення, серед постраждалих – немовля віком 3 тижні. Друзі, прошу, будьте обережні! Мінна небезпека триває. Бережіть себе та близьких", – наголосила Замазєєва.
Згодом нардеп Ігор Копитін повідомив, що в автомобілі була сім'я – батько, мати й новонароджена дитина й був ще один дорослий. У результаті вибуху, 3 дорослих зазнали осколкових поранень і перебувають у лікарні. Немовля, за попередньою інформацією, не ушкоджене.
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Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
Трагедія трапилася біля села Любомирівка Вітовського району.
Голова облради розповіла, що на ворожій міні підірвався автомобіль, у якому перебували 4 осіб, серед яких немовля, віком 3 тижні. Усі вони зазнали поранень.
"Чотири людини отримали поранення, серед постраждалих – немовля віком 3 тижні. Друзі, прошу, будьте обережні! Мінна небезпека триває. Бережіть себе та близьких", – наголосила Замазєєва.
Згодом нардеп Ігор Копитін повідомив, що в автомобілі була сім'я – батько, мати й новонароджена дитина й був ще один дорослий. У результаті вибуху, 3 дорослих зазнали осколкових поранень і перебувають у лікарні. Немовля, за попередньою інформацією, не ушкоджене.
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