Україну найближчим часом накриє небезпечне метеорологічне явище
Сьогодні, 03:00
Рятувальники попередили про туман, який очікується в Україні вже у найближчу годину.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайний ситуацій.
«У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 21січня, вночі та вранці 22 січня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.
Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайний ситуацій.
«У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 21січня, вночі та вранці 22 січня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.
Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
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