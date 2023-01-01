Україну найближчим часом накриє небезпечне метеорологічне явище





Про це



«У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 21січня, вночі та вранці 22 січня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.



Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники попередили про туман, який очікується в Україні вже у найближчу годину.Про це повідомляє Державна служба з надзвичайний ситуацій.«У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 21січня, вночі та вранці 22 січня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

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