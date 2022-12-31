Вчинки, які вражають: добрі новини від ВолиньPost за 21 січня

Нам часто доводиться чути або й казати «якби не війна». Але якби не війна не відбувалося б, не обговорювалося б, не публікувалося б багато всього хорошого.Вже 333 дні поспіль ВолиньPost публікує підбірку добрих новин. Ми вдячні кожному і кожній, хто до них причетний.Сьогодні, 21 січня, ми писали про таке:Під час благодійного ярмарку у Луцькому ліцеї № 2 зібрали 74 тисяч гривень. Гроші передадуть на потреби військових.Про це розповів Суспільному директорДіти та батьки продавали кулінарні вироби, які зробили вдома.Від початку року це другий ярмарок, який проводять у школі на підтримку Збройних сил України. До благодійної акції 20 січня залучили учнів п’ятих, шостих та сьомих класів.Традиційна щоденна добра статистика!Українські військові за час повномасштабної війни знищили вже 120 160 російських окупантів. Лише за 20 січня Росія втратила 860 своїх солдатів.Про це повідомив Генштаб ЗСУ.Крім особового складу, окупанти втрачають техніку:— танки — 3140 (+1 за вчора);— бойові броньовані машини — 6256 (+15);— артилерійські системи — 2135 (+6);— реактивні системи залпового вогню — 443 (+1);— засоби протиповітряної оборони — 220;— літаки — 287;— гелікоптери — 277;— безпілотники оперативно-тактичного рівня — 1891 (+5);— крилаті ракети — 749;— кораблі/катери — 17;— автомобільна техніка та автоцистерни — 4918 (+15);— спеціальна техніка — 193 (+3).Лучани Назар і Микола – брати. Багато років чоловіки живуть у Польщі, у Вроцлаві відкрили власну СТО. Наразі ж брати купують вживані автівки, ремонтують їх та відправляють до України, на передову.З часу повномасштабного вторгнення майстри передали українським військовим 15 машин, повідомляє "Суспільне".Вживані автівки купують за власні гроші, часом допомагають небайдужі люди, частково брати відкладають із зароблених на станції технічного обслуговування."Стараємося забезпечувати транспортом і ремонтуємо машини, якщо хтось купує і ламається – теж ремонтуємо і безкоштовно відправляємо в Україну, допомагаємо з перегонкою" – розповідає Назар.92-річна, жителька села Зміїнець Луцького району, в'яже шкарпетки для українських захисників та захисниць.Про це розповів волонтерЖінка уже створила чимало шкарпеток й готова створювати ще у разі необхідності."Щиро дякуємо всім, хто долучається до наших ініціатив", - написав волонтер.Мама загиблого військовослужбовця Марія Іванівна із села Городок Луцького району передала на потреби ЗСУ 100 тисяч гривень.Про це повідомив волонтер Ігор Шевчук.«Мій син Іван загинув на фронті, захищаючи нашу неньку Україну. Я хочу передати на потреби ЗСУ 100000 гривень, нехай ці кошти стануть в пригоді і хоч трохи наблизять нашу Перемогу», – сказала вона під час телефонної розмови, пише Ігор Шевчук.Насправді, додав волонтер, слова прозвучали інші, та суті це не змінює.«Низький уклін МАТЕРІ за СИНА... Ці кошти будуть стартовим капіталом для нашого нового проекту на підтримку ЗСУ, про який я розповім зовсім скоро», – додав волонтер.