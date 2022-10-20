На шкільному ярмарку у Луцьку зібрали понад 70 тисяч гривень на авто для ЗСУ. ФОТО. ВІДЕО

На шкільному ярмарку у Луцьку зібрали понад 70 тисяч гривень на авто для ЗСУ. ФОТО. ВІДЕО
Під час благодійного ярмарку у Луцькому ліцеї № 2 зібрали 74 тисяч гривень. Гроші передадуть на потреби військових.

Про це розповів Суспільному директор Роман Поліщук.

Діти та батьки продавали кулінарні вироби, які зробили вдома.

Від початку року це другий ярмарок, який проводять у школі на підтримку Збройних сил України. До благодійної акції 20 січня залучили учнів п’ятих, шостих та сьомих класів.
На шкільному ярмарку у Луцьку зібрали понад 70 тисяч гривень на авто для ЗСУ. ФОТО. ВІДЕО

Гроші учні збирають на авто для другої роти мотострілецького батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Зі слів директора, у минулому семестрі школярі збирали гроші на дрон. Техніку купили за 107 тисяч гривень. Автомобіль, на який зараз збирають, вже приїхав з закордону.

"Авто пригнане, сьогодні його фарбують, вчора міняли мастила, паливні фільтра", – додав Роман Поліщук.

Під час шкільного ярмарку у Луцьку зібрали понад 70 тисяч гривень на авто для ЗСУ
На шкільному ярмарку у Луцьку зібрали понад 70 тисяч гривень на авто для ЗСУ. ФОТО. ВІДЕО

Усе приготоване дітьми та батьками розкупили за 40 хвилин. "Для ЗСУ ніколи нічого не шкода. Все для ЗСУ. Ще й приготувала", – говорить мама семикласника Олена Романюк.
На шкільному ярмарку у Луцьку зібрали понад 70 тисяч гривень на авто для ЗСУ. ФОТО. ВІДЕО

До купівлі машини також долучаються дошкільні навчальні заклади та міський центр науково-технічної творчості. Педколектив зібрав 26 тисяч гривень.

Щоб як найшвидше зібрали потрібну на авто суму ярмарки у школі планують влаштовувати щоп'ятниці.

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Теги: Луцьк, шкільний ярмарок, ЗСУ
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