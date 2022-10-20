На шкільному ярмарку у Луцьку зібрали понад 70 тисяч гривень на авто для ЗСУ. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 05:17
Під час благодійного ярмарку у Луцькому ліцеї № 2 зібрали 74 тисяч гривень. Гроші передадуть на потреби військових.
Про це розповів Суспільному директор Роман Поліщук.
Діти та батьки продавали кулінарні вироби, які зробили вдома.
Від початку року це другий ярмарок, який проводять у школі на підтримку Збройних сил України. До благодійної акції 20 січня залучили учнів п’ятих, шостих та сьомих класів.
Гроші учні збирають на авто для другої роти мотострілецького батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Зі слів директора, у минулому семестрі школярі збирали гроші на дрон. Техніку купили за 107 тисяч гривень. Автомобіль, на який зараз збирають, вже приїхав з закордону.
"Авто пригнане, сьогодні його фарбують, вчора міняли мастила, паливні фільтра", – додав Роман Поліщук.
Під час шкільного ярмарку у Луцьку зібрали понад 70 тисяч гривень на авто для ЗСУ
Усе приготоване дітьми та батьками розкупили за 40 хвилин. "Для ЗСУ ніколи нічого не шкода. Все для ЗСУ. Ще й приготувала", – говорить мама семикласника Олена Романюк.
До купівлі машини також долучаються дошкільні навчальні заклади та міський центр науково-технічної творчості. Педколектив зібрав 26 тисяч гривень.
Щоб як найшвидше зібрали потрібну на авто суму ярмарки у школі планують влаштовувати щоп'ятниці.
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Про це розповів Суспільному директор Роман Поліщук.
Діти та батьки продавали кулінарні вироби, які зробили вдома.
Від початку року це другий ярмарок, який проводять у школі на підтримку Збройних сил України. До благодійної акції 20 січня залучили учнів п’ятих, шостих та сьомих класів.
Гроші учні збирають на авто для другої роти мотострілецького батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Зі слів директора, у минулому семестрі школярі збирали гроші на дрон. Техніку купили за 107 тисяч гривень. Автомобіль, на який зараз збирають, вже приїхав з закордону.
"Авто пригнане, сьогодні його фарбують, вчора міняли мастила, паливні фільтра", – додав Роман Поліщук.
Під час шкільного ярмарку у Луцьку зібрали понад 70 тисяч гривень на авто для ЗСУ
Усе приготоване дітьми та батьками розкупили за 40 хвилин. "Для ЗСУ ніколи нічого не шкода. Все для ЗСУ. Ще й приготувала", – говорить мама семикласника Олена Романюк.
До купівлі машини також долучаються дошкільні навчальні заклади та міський центр науково-технічної творчості. Педколектив зібрав 26 тисяч гривень.
Щоб як найшвидше зібрали потрібну на авто суму ярмарки у школі планують влаштовувати щоп'ятниці.
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