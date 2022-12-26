Волинянин став посмертним донором і врятував два життя
Сьогодні, 03:06
На Водохреща справжній подарунок отримали двоє пацієнтів Волинської обласної клінічної лікарні. Їм пересадили нирки від померлого чоловіка з Ратного.
Про це розповів хірург Михайло Загрійчук, передає «Вісник+К».
«Чоловік загинув від травми, але його доньки погодилися, щоб їх тато врятував два життя (на жаль, серце та печінка були не придатні). Низький уклін донору та родичам», – написав Загрійчук у фейсбуці.
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Про це розповів хірург Михайло Загрійчук, передає «Вісник+К».
«Чоловік загинув від травми, але його доньки погодилися, щоб їх тато врятував два життя (на жаль, серце та печінка були не придатні). Низький уклін донору та родичам», – написав Загрійчук у фейсбуці.
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