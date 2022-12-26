Волинянин став посмертним донором і врятував два життя





Про це розповів хірург Михайло Загрійчук,



«Чоловік загинув від травми, але його доньки погодилися, щоб їх тато врятував два життя (на жаль, серце та печінка були не придатні). Низький уклін донору та родичам», – написав Загрійчук у фейсбуці.

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