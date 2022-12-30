В YASNO прокоментували ситуацію з електроенергією в Україні
Сьогодні, 04:09
Станом на п'ятницю, 20 січня, за рахунок ремонтних робіт на пошкоджених електропідстанціях, було збільшено генерацію в системі енергетики.
Про це генеральний директор Yasno Сергій Коваленко повідомив у Фейсбуці, пише Слово і Діло.
«За інформацією міністерства, вдалося дещо збільшити генерацію в системі: енергетики відремонтували деякі пошкоджені під час атак підстанції», - заявив Коваленко.
Згідно з його словами, обмеження по Києву на завтра, 21 січня, з енергосистеми йтиме 927МВт на день та 615МВт вночі, це закриє 63% потреби у світлі.
Він також додав, що на Дніпропетровську область та місто Дніпро завтра буде виділено 1123 МВт вдень та 1121 МВт вночі, цим буде закрито 51% потреби області.
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Про це генеральний директор Yasno Сергій Коваленко повідомив у Фейсбуці, пише Слово і Діло.
«За інформацією міністерства, вдалося дещо збільшити генерацію в системі: енергетики відремонтували деякі пошкоджені під час атак підстанції», - заявив Коваленко.
Згідно з його словами, обмеження по Києву на завтра, 21 січня, з енергосистеми йтиме 927МВт на день та 615МВт вночі, це закриє 63% потреби у світлі.
Він також додав, що на Дніпропетровську область та місто Дніпро завтра буде виділено 1123 МВт вдень та 1121 МВт вночі, цим буде закрито 51% потреби області.
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