Лише близько 8% європейських компаній вийшли з Росії, – Politico





Про це пише видання Politico, пише



Зазначається, що велика кількість компаній зі штаб-квартирами в Європейському Союзі та країнах G7 продовжують працювати та інвестувати в Росії.



Згідно дослідження професора Саймона Івенетта з Університету Санкт-Галлена, менше 9% із приблизно 1400 компаній ЄС і G7, які мали дочірні компанії в Росії до повномасштабної війни, відмовилися від принаймні однієї дочірньої компанії в країні до листопада 2022 року.



З російського ринку також вийшли менше 18% американських компаній та 15% японських.



І це незважаючи на санкції Заходу проти Москви та повідомлення ЗМІ про вихід кількох компаній із країни.



"Ці висновки ставлять під сумнів готовність західних компаній відокремитися від економіки, яку їхні уряди зараз вважають геополітичними суперниками", - йдеться в заяві авторів дослідження.



"Деякі з найбільших світових компаній, такі як Ford, Renault, McDonald's, Ikea та Shell, належать до десятків західних компаній, які повністю вийшли з Росії. Проте багато інших, як-от гігант споживчих товарів Unilever, франшиза швидкого харчування в США Subway та італійський виробник макаронних виробів Barilla, продовжують працювати в країні", - зазначає видання.



Відповідно до дослідження, більшість західних компаній, які залишаються повністю активними в Росії, є німецькими.



Нагадаємо, в березні минулого року Міністерство закордонних справ України назвало компанії, які вирішили залишитися працювати на російському ринку після початку війни РФ проти України. Дипломати закликали зазначені компанії переглянути свої рішення та повністю припинити діяльність у РФ, а відповідальний бізнес, уряди та споживачів з усього світу - бойкотувати такі компанії та їхні продукти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дослідження показує, що більшість західних компаній продовжують вести бізнес у Росії. Лише близько 8% компаній ЄС вийшли з Росії, при цьому більшість західних фірм, які все ще працюють у країні, є німецькими.Про це пише видання Politico, пише LB.ua Зазначається, що велика кількість компаній зі штаб-квартирами в Європейському Союзі та країнах G7 продовжують працювати та інвестувати в Росії.Згідно дослідження професораз Університету Санкт-Галлена, менше 9% із приблизно 1400 компаній ЄС і G7, які мали дочірні компанії в Росії до повномасштабної війни, відмовилися від принаймні однієї дочірньої компанії в країні до листопада 2022 року.З російського ринку також вийшли менше 18% американських компаній та 15% японських.І це незважаючи на санкції Заходу проти Москви та повідомлення ЗМІ про вихід кількох компаній із країни."Ці висновки ставлять під сумнів готовність західних компаній відокремитися від економіки, яку їхні уряди зараз вважають геополітичними суперниками", - йдеться в заяві авторів дослідження."Деякі з найбільших світових компаній, такі як Ford, Renault, McDonald's, Ikea та Shell, належать до десятків західних компаній, які повністю вийшли з Росії. Проте багато інших, як-от гігант споживчих товарів Unilever, франшиза швидкого харчування в США Subway та італійський виробник макаронних виробів Barilla, продовжують працювати в країні", - зазначає видання.Відповідно до дослідження, більшість західних компаній, які залишаються повністю активними в Росії, є німецькими.Нагадаємо, в березні минулого року Міністерство закордонних справ України назвало компанії, які вирішили залишитися працювати на російському ринку після початку війни РФ проти України. Дипломати закликали зазначені компанії переглянути свої рішення та повністю припинити діяльність у РФ, а відповідальний бізнес, уряди та споживачів з усього світу - бойкотувати такі компанії та їхні продукти.

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