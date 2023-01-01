Добрі новини від ВолиньPost за 20 січня
20 січень, 23:30
Аби підтримувати бойовий дух і фокусувати вашу увагу на позитиві, у постійній рубриці нагадуємо про добрі новини уже 332-ий день поспіль!
Наприклад, сьогодні, 20 січня, ми писали про таке:
Волинські педагоги отримали ноутбуки від Google та ЮНЕСКО
Любешівська громада отримала у користування хромбуки (Chromebook) – 5 зазначених девайсів, які допоможуть забезпечити проведення освітнього процесу дистанційно як для учнів, так і для педагогічного колективу.
Chromebook загалом легший та компактніший у порівнянні з іншими ноутбуками, акумулятори працюють щонайменше вісім годин. Запускається і вимикається він за лічені секунди
На Волині буде благодійний показ фільму: збирають кошти на тепловізор
Молодіжна ГО Володимира «44700» організовує кінопоказ стрічки Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» у кінотеатрі культурно-мистецького центру. Володимирчан та гостей міста запрошують приєднатися до перегляду шедевра українського кінематографа 21 січня о 16:00.
Вхід на кінопоказ – довільний донат. Таким чином волонтери мають за мету зібрати кошти на тепловізор для побратима з Володимира, який служить у гарячих точках.
Селищний голова з Волині отримав подяку від Кличка
«За наближення нашої Перемоги, за захист місцевого самоврядування зі зброєю в руках», - зазначено у тексті подяки.
Оскільки зараз Олег Кух служить у лавах Збройних сил України, нагороду вручили секретарю селищної ради Юрію Боснюку, який взяв участь у Загальних зборах голів громад - членів Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України».
Українські військові знищили вже 113 300 російських вояк
За даними на ранок п’ятниці, 20 січня, українські військові ліквідували за добу 770 російських солдатів. Загальні бойові втрати противника на 20.01 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 113 300 (+770) осіб,
- танків - 3139 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 6241 (+6) од,
- артилерійських систем - 2129 (+7) од,
- РСЗВ - 442 (+0) од,
- засобів ППО - 220 (+0) од,
- літаків - 287 (+0) од,
- гелікоптерів - 277 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1886 (+4),
- крилатих ракет - 749 (+0),
- кораблів/катерів - 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4903 (+7) од,
- спеціальної техніки - 190 (+0).
На Волині медики врятували життя людині після зупинки серця
19 січня 2023 року о 15.58 в Центральну оперативну диспетчерську надійшло звернення, куди негайно була скерована бригада: у хворого була зупинка дихання. Домедична допомога, ефективні реанімаційні заходи, професіоналізм медичного персоналу дало можливість відновити у пацієнта серцебиття та дихання.
Пацієнт після успішної серцево-легеневої реанімації був доставлений до профільного закладу охорони здоров’я.
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Наприклад, сьогодні, 20 січня, ми писали про таке:
Волинські педагоги отримали ноутбуки від Google та ЮНЕСКО
Любешівська громада отримала у користування хромбуки (Chromebook) – 5 зазначених девайсів, які допоможуть забезпечити проведення освітнього процесу дистанційно як для учнів, так і для педагогічного колективу.
Chromebook загалом легший та компактніший у порівнянні з іншими ноутбуками, акумулятори працюють щонайменше вісім годин. Запускається і вимикається він за лічені секунди
На Волині буде благодійний показ фільму: збирають кошти на тепловізор
Молодіжна ГО Володимира «44700» організовує кінопоказ стрічки Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» у кінотеатрі культурно-мистецького центру. Володимирчан та гостей міста запрошують приєднатися до перегляду шедевра українського кінематографа 21 січня о 16:00.
Вхід на кінопоказ – довільний донат. Таким чином волонтери мають за мету зібрати кошти на тепловізор для побратима з Володимира, який служить у гарячих точках.
Селищний голова з Волині отримав подяку від Кличка
«За наближення нашої Перемоги, за захист місцевого самоврядування зі зброєю в руках», - зазначено у тексті подяки.
Оскільки зараз Олег Кух служить у лавах Збройних сил України, нагороду вручили секретарю селищної ради Юрію Боснюку, який взяв участь у Загальних зборах голів громад - членів Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України».
Українські військові знищили вже 113 300 російських вояк
За даними на ранок п’ятниці, 20 січня, українські військові ліквідували за добу 770 російських солдатів. Загальні бойові втрати противника на 20.01 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 113 300 (+770) осіб,
- танків - 3139 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 6241 (+6) од,
- артилерійських систем - 2129 (+7) од,
- РСЗВ - 442 (+0) од,
- засобів ППО - 220 (+0) од,
- літаків - 287 (+0) од,
- гелікоптерів - 277 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1886 (+4),
- крилатих ракет - 749 (+0),
- кораблів/катерів - 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4903 (+7) од,
- спеціальної техніки - 190 (+0).
На Волині медики врятували життя людині після зупинки серця
19 січня 2023 року о 15.58 в Центральну оперативну диспетчерську надійшло звернення, куди негайно була скерована бригада: у хворого була зупинка дихання. Домедична допомога, ефективні реанімаційні заходи, професіоналізм медичного персоналу дало можливість відновити у пацієнта серцебиття та дихання.
Пацієнт після успішної серцево-легеневої реанімації був доставлений до профільного закладу охорони здоров’я.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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