Добрі новини від ВолиньPost за 20 січня

Аби підтримувати бойовий дух і фокусувати вашу увагу на позитиві, у постійній рубриці нагадуємо про добрі новини уже 332-ий день поспіль!Наприклад, сьогодні,, ми писали про таке:Любешівська громада отримала у користування хромбуки (Chromebook) – 5 зазначених девайсів, які допоможуть забезпечити проведення освітнього процесу дистанційно як для учнів, так і для педагогічного колективу.Chromebook загалом легший та компактніший у порівнянні з іншими ноутбуками, акумулятори працюють щонайменше вісім годин. Запускається і вимикається він за лічені секундиМолодіжна ГО Володимира «44700» організовує кінопоказ стрічки Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» у кінотеатрі культурно-мистецького центру. Володимирчан та гостей міста запрошують приєднатися до перегляду шедевра українського кінематографаВхід на кінопоказ – довільний донат. Таким чином волонтери мають за мету зібрати кошти на тепловізор для побратима з Володимира, який служить у гарячих точках.«За наближення нашої Перемоги, за захист місцевого самоврядування зі зброєю в руках», - зазначено у тексті подяки.Оскільки заразслужить у лавах Збройних сил України, нагороду вручили секретарю селищної ради, який взяв участь у Загальних зборах голів громад - членів Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України».За даними на ранок п’ятниці, 20 січня, українські військові ліквідували за добу 770 російських солдатів. Загальні бойові втрати противника на 20.01 орієнтовно склали:- особового складу - близько 113 300 (+770) осіб,- танків - 3139 (+3) од,- бойових броньованих машин - 6241 (+6) од,- артилерійських систем - 2129 (+7) од,- РСЗВ - 442 (+0) од,- засобів ППО - 220 (+0) од,- літаків - 287 (+0) од,- гелікоптерів - 277 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1886 (+4),- крилатих ракет - 749 (+0),- кораблів/катерів - 17 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 4903 (+7) од,- спеціальної техніки - 190 (+0).19 січня 2023 року о 15.58 в Центральну оперативну диспетчерську надійшло звернення, куди негайно була скерована бригада: у хворого була зупинка дихання. Домедична допомога, ефективні реанімаційні заходи, професіоналізм медичного персоналу дало можливість відновити у пацієнта серцебиття та дихання.Пацієнт після успішної серцево-легеневої реанімації був доставлений до профільного закладу охорони здоров’я.