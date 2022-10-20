На Волині триває набір до прикордонної служби

На Волині триває набір до прикордонної служби
Волинський прикордонний загін проводить набір громадян на військову службу за контрактом та по мобілізації.

Про це повідомили у Волинському прикордонному загоні.

Потрібні фахівці різних категорій у новостворений прикордонний підрозділ з місцем дислокації у Ковельському районі та інші підрозділи кордону.

З питань прийому, а також для з’ясування додаткової інформації по проходженню військової служби просять звертатися до відділу комплектування прикордонного загону телефоном: +380 96 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00) або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.


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Теги: прикордонний загін, Волинь
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