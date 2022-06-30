На війні загинув військовий з Луцького району Олександр Стефановський

На війні загинув військовий з Луцького району Олександр Стефановський
На війні з російськими окупантами загинув захисник з села Коршів Луцького району Олександр Стефановський 1993 року народження.

Про це повідомили у Боратинській громаді.

Свій останній бій військовослужбовець зустрів в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.

Механік-водій взводу протитанкових ракет загинув 19 січня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

Про дату, час поховання буде повідомлено додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Герої не вмирають!

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Теги: Стефановський, Луцький район, загинув, захисник
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