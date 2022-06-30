На війні загинув військовий з Луцького району Олександр Стефановський

Олександр Стефановський 1993 року народження.



Про це



Свій останній бій військовослужбовець зустрів в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.



Механік-водій взводу протитанкових ракет загинув 19 січня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.



Про дату, час поховання буде повідомлено додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого. Герої не вмирають!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російськими окупантами загинув захисник з села Коршів Луцького району1993 року народження.Про це повідомили у Боратинській громаді.Свій останній бій військовослужбовець зустрів в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.Механік-водій взводу протитанкових ракет загинув 19 січня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.Про дату, час поховання буде повідомлено додатково.

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