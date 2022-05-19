Facebook та Instagram більше не блокуватиме контент про полк «Азов»

Facebook та Instagram більше не блокуватиме контент про полк «Азов»
Компанія Meta, якій належить Facebook та Instagram, пообіцяла не блокувати контент про полк «Азов» та розблокувати сотні акаунтів українських військових.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.

«Домовилися про це з президентом з глобальної політики компанії Ніком Клеггом та віцепрезиденткою з питань політики модерування Монікою Біккерт під час зустрічі в Давосі», - заявив Федоров.

Він зазначив, що Facebook та Instagram стали потужними інструментами для донесення правди про війну до всього світу.

При цьому, Федоров повідомив, що команда Мінцифри постійно комунікує з корпорацією Meta щодо співпраці. Розблокували сотні акаунтів українських військових, блогерів та активістів.

«Але найгострішою темою все одно залишалося блокування фото та відео про полк «Азов». Дякую Meta за зважене та важливе рішення змінити політику модерування щодо України. Завдяки цьому мільйони людей у світі знатимуть про подвиг захисників і захисниць Маріуполя, а російська пропаганда втратить аргумент для звинувачення українських героїв», - заявив Федоров.

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Теги: Інстаграм, Фейсбук, Азов
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