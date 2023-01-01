Погода у Луцьку на завтра, 21 січня

Погода у Луцьку на завтра, 21 січня
У суботу, 21 січня, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Вночі та вранці очікується дощ.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +2° до +4°.

Народний прогноз погоди: 21 січня вшановується пам’ять Еміліяна, сповідника. Раніше заметілі і бурани цього дня були звичним явищем, про що говорить і прислів’я: “Ємельян, накрути буран”. Слідкували цього дня в основному за вітром: якщо на Еміліяна дує з півдня — літо буде грозовим, а якщо день видасться ясним, то слід чекати засушливого літа.

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Теги: Погода, Луцьк
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