Погода у Луцьку на завтра, 21 січня
Сьогодні, 20:00
У суботу, 21 січня, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Вночі та вранці очікується дощ.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +2° до +4°.
Народний прогноз погоди: 21 січня вшановується пам’ять Еміліяна, сповідника. Раніше заметілі і бурани цього дня були звичним явищем, про що говорить і прислів’я: “Ємельян, накрути буран”. Слідкували цього дня в основному за вітром: якщо на Еміліяна дує з півдня — літо буде грозовим, а якщо день видасться ясним, то слід чекати засушливого літа.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +2° до +4°.
Народний прогноз погоди: 21 січня вшановується пам’ять Еміліяна, сповідника. Раніше заметілі і бурани цього дня були звичним явищем, про що говорить і прислів’я: “Ємельян, накрути буран”. Слідкували цього дня в основному за вітром: якщо на Еміліяна дує з півдня — літо буде грозовим, а якщо день видасться ясним, то слід чекати засушливого літа.
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