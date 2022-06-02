Лучани просять продовжити маршрут №12





Відповідне Володимир Корнійчук.



Він пропонує зробити такий прямий напрямок: Єршова - Карбишева - Конякіна - Гордіюк - Соборності - Молоді - Відродження - Рівненська - Волі - Словацького - Богдана Хмельницького - Ковельська - Червоного Хреста - Львівська - Окружна (сільськогосподарський Ринок) - Бенделіані - Боженка - Окружна (СКФ Україна) - Мамсурова(КП «Ласка» - Межова(КХП).



Також він спрогнозував зворотній напрямок: Межова (КХП 2) Мамсурова (КП «Ласка») - Окружна (СКФ Україна) - Боженка -Бенделіані - Окружна(сільськогосподарський Ринок) - Львівська - Червоного Хреста - Ковельська - Глушець - Паркова - Волі - Рівненська - Відродження - Молоді - Соборності - Гордіюк - Конякіна - Карбишева - Єршова (місця Міжзмінного Відстою на Вул. Єршова - Карбишева Та на вул. Межова (біля КХП 2).



Нагадаємо, аби петицію розглянула Луцька міська рада, за 15 діб її мають підписати мінімум 300 людей.



Аби підтримати петицію, натисніть

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку зареєстрували петицію з проханням продовжити автобусний маршрут №12 до КП «Ласка».Відповідне звернення опублікувавВін пропонує зробити такий прямий напрямок: Єршова - Карбишева - Конякіна - Гордіюк - Соборності - Молоді - Відродження - Рівненська - Волі - Словацького - Богдана Хмельницького - Ковельська - Червоного Хреста - Львівська - Окружна (сільськогосподарський Ринок) - Бенделіані - Боженка - Окружна (СКФ Україна) - Мамсурова(КП «Ласка» - Межова(КХП).Також він спрогнозував зворотній напрямок: Межова (КХП 2) Мамсурова (КП «Ласка») - Окружна (СКФ Україна) - Боженка -Бенделіані - Окружна(сільськогосподарський Ринок) - Львівська - Червоного Хреста - Ковельська - Глушець - Паркова - Волі - Рівненська - Відродження - Молоді - Соборності - Гордіюк - Конякіна - Карбишева - Єршова (місця Міжзмінного Відстою на Вул. Єршова - Карбишева Та на вул. Межова (біля КХП 2).Нагадаємо, аби петицію розглянула Луцька міська рада, за 15 діб її мають підписати мінімум 300 людей.Аби підтримати петицію, натисніть ТУТ

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію