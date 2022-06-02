Лучани просять продовжити маршрут №12

Лучани просять продовжити маршрут №12
У Луцьку зареєстрували петицію з проханням продовжити автобусний маршрут №12 до КП «Ласка».

Відповідне звернення опублікував Володимир Корнійчук.

Він пропонує зробити такий прямий напрямок: Єршова - Карбишева - Конякіна - Гордіюк - Соборності - Молоді - Відродження - Рівненська - Волі - Словацького - Богдана Хмельницького - Ковельська - Червоного Хреста - Львівська - Окружна (сільськогосподарський Ринок) - Бенделіані - Боженка - Окружна (СКФ Україна) - Мамсурова(КП «Ласка» - Межова(КХП).

Також він спрогнозував зворотній напрямок: Межова (КХП 2) Мамсурова (КП «Ласка») - Окружна (СКФ Україна) - Боженка -Бенделіані - Окружна(сільськогосподарський Ринок) - Львівська - Червоного Хреста - Ковельська - Глушець - Паркова - Волі - Рівненська - Відродження - Молоді - Соборності - Гордіюк - Конякіна - Карбишева - Єршова (місця Міжзмінного Відстою на Вул. Єршова - Карбишева Та на вул. Межова (біля КХП 2).

Нагадаємо, аби петицію розглянула Луцька міська рада, за 15 діб її мають підписати мінімум 300 людей.

Аби підтримати петицію, натисніть ТУТ.

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Теги: Луцьк, маршрутка, петиція
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