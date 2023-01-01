СБУ у п'ятьох областях викрила інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади та підтримки РФ





Про це



Зловмисники публічно виправдовували російську збройну агресію та закликали до захоплення державної влади в Україні.



Для проведення інформаційних диверсій вони створили десятки спеціалізованих Телеграм-каналів та профілів у соцмережах.



Деструктивний контент «підхоплювали» з пропагандистських інтернет-ресурсів країни-агресора.



Під час обшуків за місцями перебування фігурантів правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами інформаційно-підривної діяльності.



На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили дев’ятьом учасникам агітаційної «мережі» про підозру у вчиненні злочинів проти державної безпеки України.



Так, у Дніпропетровській області:



заблоковано діяльність чотирьох ворожих агітаторів, які через інтернет дискредитували підрозділи Сил оборони.



При цьому у коментарях під власними «публікаціями» вони підтримували дії російських агресорів та виправдовували їхні воєнні злочини, зокрема ракетні удари по українських містах.



На Миколаївщині:



затримано очільника місцевої громадської організації на публічних закликах до насильницького захоплення влади в регіоні.



Встановлено, що зловмисник був прибічником прокремлівського руху «народовластие» і своїми діями намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку на півдні України.



У Запорізькій області:



викрито ще двох ворожих поплічників. Перший – закликав своїх знайомих, які переселились до Львова, не вірити українській владі та повертатись в Запоріжжя для підтримки російських окупантів.



Наступна поплічниця агресора – мешканка обласного центру. У спілкуванні із своїми знайомими вона виправдовувала повномасштабне вторгнення РФ і підтримувала «приєднання» регіону до складу Росії.



На Черкащині:



встановлено ще одну ворожу пропагандистку, яка неодноразово поширювала дописи на підтримку рашистів.



Власні пости, фото з ворожою символікою та репости з прокремлівських пабліків розміщувала в соцмережі «Одноклассники».



У Львові:



спецслужба викрила місцевого жителя, який в інтернеті популяризував ідеї «русского мира» та окупаційний режим у тимчасово захоплених районах на сході та півдні України.



У межах кримінальних проваджень за чотирма статтями Кримінального кодексу України:



▪️ ​ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);



▪️ ​ст. 111-1 (колабораційна діяльність);



▪️ ​ст. 436 (пропаганда війни);



▪️ ​​ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) тривають слідчі дії для притягнення винних до відповідальності.



Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Миколаївської та Черкаської областей за процесуального керівництва органів прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки нейтралізувала міжрегіональну мережу прокремлівських інтернет-агітаторів у ході слідчо-оперативних дій у Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській та Черкаській областях.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Зловмисники публічно виправдовували російську збройну агресію та закликали до захоплення державної влади в Україні.Для проведення інформаційних диверсій вони створили десятки спеціалізованих Телеграм-каналів та профілів у соцмережах.Деструктивний контент «підхоплювали» з пропагандистських інтернет-ресурсів країни-агресора.Під час обшуків за місцями перебування фігурантів правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами інформаційно-підривної діяльності.На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили дев’ятьом учасникам агітаційної «мережі» про підозру у вчиненні злочинів проти державної безпеки України.Так,заблоковано діяльність чотирьох ворожих агітаторів, які через інтернет дискредитували підрозділи Сил оборони.При цьому у коментарях під власними «публікаціями» вони підтримували дії російських агресорів та виправдовували їхні воєнні злочини, зокрема ракетні удари по українських містах.затримано очільника місцевої громадської організації на публічних закликах до насильницького захоплення влади в регіоні.Встановлено, що зловмисник був прибічником прокремлівського руху «народовластие» і своїми діями намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку на півдні України.викрито ще двох ворожих поплічників. Перший – закликав своїх знайомих, які переселились до Львова, не вірити українській владі та повертатись в Запоріжжя для підтримки російських окупантів.Наступна поплічниця агресора – мешканка обласного центру. У спілкуванні із своїми знайомими вона виправдовувала повномасштабне вторгнення РФ і підтримувала «приєднання» регіону до складу Росії.встановлено ще одну ворожу пропагандистку, яка неодноразово поширювала дописи на підтримку рашистів.Власні пости, фото з ворожою символікою та репости з прокремлівських пабліків розміщувала в соцмережі «Одноклассники».спецслужба викрила місцевого жителя, який в інтернеті популяризував ідеї «русского мира» та окупаційний режим у тимчасово захоплених районах на сході та півдні України.У межах кримінальних проваджень за чотирма статтями Кримінального кодексу України:▪️ ​ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);▪️ ​ст. 111-1 (колабораційна діяльність);▪️ ​ст. 436 (пропаганда війни);▪️ ​​ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) тривають слідчі дії для притягнення винних до відповідальності.Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Миколаївської та Черкаської областей за процесуального керівництва органів прокуратури.

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