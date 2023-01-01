На Херсонщині та Київщині зафіксували найбільше випадків сексуального насильства з боку росіян





Про це



Загальна кількість випадків сексуального насильства, вчинених російськими військовими значно більша, каже керівниця профільного управління Офісу Генпрокурора Ірина Діденко.



«Ці цифри відображають лише кількість фактів, коли постраждалі готові свідчити вже зараз»,— додає Діденко.



Херсонщина та Київщина лідирують за кількістю свідчень постраждалих. Загалом прокурори та слідчі зафіксували 155 випадків сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК). Про це йшлося під час спільної наради прокурорів Офісу Генпрокурора і керівництва слідства Національної поліції.



«Плануємо передати належним чином зафіксовані злочини військових рф в міжнародні суди, зокрема, в Міжнародний кримінальний суд, — сказала Діденко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прокуратура та Нацполіція зафіксували вже 155 випадків сексуального насильства, найбільше - на Херсонщині та Київщині.Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.Загальна кількість випадків сексуального насильства, вчинених російськими військовими значно більша, каже керівниця профільного управління Офісу Генпрокурора Ірина Діденко.«Ці цифри відображають лише кількість фактів, коли постраждалі готові свідчити вже зараз»,— додає Діденко.Херсонщина та Київщина лідирують за кількістю свідчень постраждалих. Загалом прокурори та слідчі зафіксували 155 випадків сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК). Про це йшлося під час спільної наради прокурорів Офісу Генпрокурора і керівництва слідства Національної поліції.«Плануємо передати належним чином зафіксовані злочини військових рф в міжнародні суди, зокрема, в Міжнародний кримінальний суд, — сказала Діденко.

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