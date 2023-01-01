«У військовому підрозділі, як і в хорі, кожен має виконувати свою партію», – волинський співак і солдат-гвардієць

Юрія Литвинюка лунав у Волинському драмтеатрі та Волинському народному хорі, де він був одним із солістів. 29-літній артист є лауреатом багатьох конкурсів і фестивалів.



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«У військовому підрозділі, як і в хорі, кожен має виконувати свою партію. Тільки співають тут автомати, кулемети й РПГ», – каже співак і солдат-гвардієць Юрій Литвинюк.



Чоловік має багатий репертуар – від арій і стрілецьких пісень до хітів Лучано Паваротті. А відео його виконання «Коломийок про москалів» з оркестром прикордонників отримало на Youtube 3,4 млн переглядів.



Син військового, в юності Юрій Литвинюк закінчив військовий ліцей. Однак мрія професійно співати на сцені тоді визначила його подальшу музичну освіту і кар’єру.



У 2022-му все змінила повномасштабна агресія Росії. У перші ж дні війни Юрій пішов до військкомату, де його записали в резерв. А згодом – свідомо приєднався до лав Нацгвардії, ставши солдатом стрілецької роти.



«На нашу землю прийшов сусід із руками по лікоть у крові. І кожен із нас повинен бути корисним в обороні, уміти працювати зі зброєю, вчитися тактиці. Я співав стрілецькі пісні, а тепер служу в стрілецькій роті. Вважаю це закономірним», – посміхається Юрій.



Удома його чекають дружина і донька, якій виповнився один рік. Юрій тим часом проходить навчання зі зброєю в руках, несе службу на важливих об’єктах. Але його музичний талант у підрозділі Національної гвардії також затребуваний.



Так, у дні різдвяних свят він приєднався до виступів гвардійського оркестру та церковного хору храму Юрія Переможця, щоб привітати колядками військовослужбовців, які лікуються в одному з медичних закладів Луцька.



«У лютому минулого року я припускав, що, можливо, доведеться попрощатися з піснею, адже захист держави став головним. Але тепер розумію, що пісня завжди буде потрібна. Бо вона піднімає дух і самим захисникам країни. І я чую, як вона й далі лунає в моїй душі», – говорить Юрій.



Після перемоги Юрій Литвинюк планує залишитися служити в лавах Національної гвардії. Хоча він не раз отримував овації на сцені, престиж військової служби сьогодні також дуже високий, – відзначає він.

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