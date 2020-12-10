На Волині – сніжитиме: попереджають про погіршення погоди





Про це



Водночас упродовж найближчих днів буде вітряно та матимуть місце температурні «гойдалки».



Волинські дорожники проводять моніторинг стану дорожнього покриття і готові за потреби проводити обробку автошляхів державного значення протиожеледними матеріалами та розчищати їх від снігу.



При плануванні поїздок волинянам радять зважати на погодні умови, а за можливості відкласти їх до настання сприятливіших погодних умов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За інформацією обласного центру з гідрометеорології у північних та західних районах нашого краю ввечері 20 січня із збереженням вночі 21 січня очікується значний дощ, мокрий сніг та сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.Про це повідомили у пресцентрі Служби автомобільних доріг в області.Водночас упродовж найближчих днів буде вітряно та матимуть місце температурні «гойдалки».Волинські дорожники проводять моніторинг стану дорожнього покриття і готові за потреби проводити обробку автошляхів державного значення протиожеледними матеріалами та розчищати їх від снігу.При плануванні поїздок волинянам радять зважати на погодні умови, а за можливості відкласти їх до настання сприятливіших погодних умов.

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