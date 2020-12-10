На Волині – сніжитиме: попереджають про погіршення погоди

На Волині – сніжитиме: попереджають про погіршення погоди
За інформацією обласного центру з гідрометеорології у північних та західних районах нашого краю ввечері 20 січня із збереженням вночі 21 січня очікується значний дощ, мокрий сніг та сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомили у пресцентрі Служби автомобільних доріг в області.

Водночас упродовж найближчих днів буде вітряно та матимуть місце температурні «гойдалки».

Волинські дорожники проводять моніторинг стану дорожнього покриття і готові за потреби проводити обробку автошляхів державного значення протиожеледними матеріалами та розчищати їх від снігу.

При плануванні поїздок волинянам радять зважати на погодні умови, а за можливості відкласти їх до настання сприятливіших погодних умов.

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Теги: Волинь, погодні умови
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