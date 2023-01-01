Загиблому воїну з Волині Роману Букалу просять присвоїти звання Героя України
Сьогодні, 16:20
На сайті Президента України розмістили петицію про присвоєння Героя України (посмертно) бійцю Сил Спеціальних Операцій ВСУ волинянину – Букалу Роману Сергійовичу, який загинув 17 грудня під час виконання бойового завдання.
Петицію зареєстрував Віктор Ісюк 16 січня.
«Прошу президента нагородити Букала Романа Сергійовича посмертним званням Героя України за патріотизм і відданість службі та державі», – зазначає автор.
Підписати петицію можна – тут.
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Петицію зареєстрував Віктор Ісюк 16 січня.
«Прошу президента нагородити Букала Романа Сергійовича посмертним званням Героя України за патріотизм і відданість службі та державі», – зазначає автор.
Підписати петицію можна – тут.
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