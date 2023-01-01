Загиблому воїну з Волині Роману Букалу просять присвоїти звання Героя України

Букалу Роману Сергійовичу, який загинув 17 грудня під час виконання бойового завдання.



Петицію Віктор Ісюк 16 січня.



«Прошу президента нагородити Букала Романа Сергійовича посмертним званням Героя України за патріотизм і відданість службі та державі», – зазначає автор.



Підписати петицію можна – тут.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На сайті Президента України розмістили петицію про присвоєння Героя України (посмертно) бійцю Сил Спеціальних Операцій ВСУ волинянину –, який загинув 17 грудня під час виконання бойового завдання.Петицію зареєстрував 16 січня.«Прошу президента нагородити Букала Романа Сергійовича посмертним званням Героя України за патріотизм і відданість службі та державі», – зазначає автор.

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