У Луцьку вже два дні ремонтують теплову мережу. ВІДЕО





Частину робіт виконали, проте під час пуску виявилося, що ще один порив був на вході у будинок, – розповів Антон Безносиков. Ремонтні роботи продовжили 20 січня.



Аварійна бригада біля п’ятиповерхівки на проспекті Відродження, 12а замінює 32 метри труби теплоносія на аварійній ділянці, де напередодні виявили витік.



Завершити заміну труб та відновити послуги з опалення та гарячої води для мешканців цих будинків планують до кінця дня, – каже Антон Безносиков.



З початку 2023 року на тепломережах Луцька сталося шість аварійних поривів. Це в рази менше, ніж у минулі роки, — каже Антон Безносиков. Пов’язує це із теплим за температурними показниками січнем та проведенням ремонтів на тепломережах впродовж року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку другий день на проспекті Відродження три багатоквартирні будинки без опалення та 12 – без гарячої води через порив тепломережі. Ремонтні роботи з ліквідації витоку розпочали 19 січня.Частину робіт виконали, проте під час пуску виявилося, що ще один порив був на вході у будинок, – розповів Суспільному речник державного комунального підприємства "Луцьктепло". Ремонтні роботи продовжили 20 січня.Аварійна бригада біля п’ятиповерхівки на проспекті Відродження, 12а замінює 32 метри труби теплоносія на аварійній ділянці, де напередодні виявили витік.Завершити заміну труб та відновити послуги з опалення та гарячої води для мешканців цих будинків планують до кінця дня, – каже Антон Безносиков.З початку 2023 року на тепломережах Луцька сталося шість аварійних поривів. Це в рази менше, ніж у минулі роки, — каже Антон Безносиков. Пов’язує це із теплим за температурними показниками січнем та проведенням ремонтів на тепломережах впродовж року.

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