На будівлі луцького суду з'явився мурал легендарного співака Василя Зінкевича

На будівлі луцького суду з'явився мурал легендарного співака Василя Зінкевича
На приміщенні Луцького міськрайонного суду з'явився мурал із портретом легендарного співака Василя Зінкевича, який родом із Луцька. Це вже друге подібне зображення видатних лучан, яких на стінах міських будівель малює художник Юрій Чайка.

У коментарі виданню ВСН Юрій Чайка розповів, що ці зображення ввійдуть до серії «Люди міста».

Художник планує малювати портрети лучан, яких знають і пам'ятають мешканці міста. Першим на муралі з'явився популярний іще з 70-х років співак Валерій Маренич. Його намалювали на стінах пабу OldSkull на початку січня.

Наступним з'явилося зображення іншого легендарного музиканта із Луцька. На цьому муралі на будівлі міськрайонного суду на вулиці Лесі Українки - Василь Зінкевич в образі героя легендарного фільму «Червона рута».

«До нас звернувся художник Юрій Чайка і розказав про свою ідею малювати мурали з відомими у Луцьку людьми. Запропонував намалювати на приміщенні суду Василя Зінкевича. Я розказав колегам про цю ідею, і всім вона дуже сподобалась. Зінкевича я і моє покоління добре знаємо, але, можливо, молодші - уже й не знають. Але ми повинні пам'ятати людей, які прославляли Волинь і Луцьк», - вважає голова Луцького міськрайонного суду Анатолій Пахолюк.
На будівлі луцького суду з'явився мурал легендарного співака Василя Зінкевича

Довідково. Василь Зінкевич — український естрадний співак, народний артист УРСР (1986 р.), лауреат Шевченківської премії (1994 р.), Герой України (2009 р.), почесний громадянин Луцька. Чимало пісень у його виконанні увійшли до золотого фонду української музики XX століття.

Фільм «Червона рута» - перший в Україні музичний телевізійний фільм, який знімали у 1971 році в Яремче. Разом із Василем Зінкевичем в головниї ролях зіграли Софія Ротару, Володимир Івасюк, Назарій Яремчук та інші українські музиканти, які на той час ще не були відомими. Проте фільм отримав неймовірний успіх, а «Червону руту» Василь Зінкевич, Назарій Яремчук і її автор Володимир Івасюк заспівали на телефестивалі «Пісня-71» в Москві, і вона стала піснею року.
На будівлі луцького суду з'явився мурал легендарного співака Василя Зінкевича
На будівлі луцького суду з'явився мурал легендарного співака Василя Зінкевича

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Теги: Луцьк, мурал
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