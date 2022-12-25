Коли і де на Волині вимикатимуть світло 21 січня





У ПрАТ "Волиньоленерго" повідомили, коли і де на території Волинської області здійснюватимуться відключення електропостачання.



Ознайомития з графіком можна за



«Волиньобленерго» прикладе максимум зусиль для дотримання графіків погодинного відключення у відповідності до доведеного ліміту на область. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком у разі, якщо НЕК «Укренерго» буде змушене збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні. Просимо волинян підтримати енергетичний фронт раціональним використанням електроприладів", - йдеться у дописі.



Енергетики закликають не вмикати потужні електроприлади одночасно або, за можливості, уникнути їх використання, щоб запобігти значному навантаженню на мережі та уникнути аварійних ситуацій.



Пікові години навантаження на енергосистему припадають на період з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. У ці години особливо важливо споживати електроенергію раціонально.

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