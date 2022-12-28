Іноземні студенти Лесиного вишу виїхали з країни після 24 лютого

Іноземні студенти Лесиного вишу виїхали з країни після 24 лютого
Після початку повномасштабної війни близько 70 іноземних студентів, які навчалися у ВНУ імені Лесі України, переправили до кордону, звідки вони повернулися до своїх країн.

Про це 24 січня на пресконференції розповів ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось, пише ВСН.

За словами очільника університету, у 2022 році 7 іноземних студентів закінчили університет, а 2 до нього вступили. Зазначається, що вони дистанційно склали всі випробування, які передбачені. Анатолій Цьось розповів, що у понеділок, 23 січня, він підписав дипломи про закінчення волинського університету.

Він додав, що на початку повномасштабної війни в університеті навчалося близько 70 іноземних студентів, які були переважно з Китаю і здобували освіту на різних рівнях освіти, у тому числі й в інтернатурі.

«Звичайно, що, коли почалася повномасштабна війна, ми організували автобус і всіх іноземних студентів переправили до кордону. Вони перетнули його, зв'язалися з посольствами і виїхали до своїх країн», - пояснив Цьось.

Зв'язок із ними, як повідомляє ректор ВНУ імені Лесі Українки, підтримується постійно. Він сподівається, що після закінчення війни вони поновлять навчання в університеті. Наразі вони навчаються дистанційно, проте є і ті, хто згодом повернулися до України.

Заразом Цьось додає, що один із китайських університеті прононує запровадити подвійний диплом із Волинським національним університетом імені Лесі Українки.

«Вона буде не така, як у нас, коли студенти їдуть, наприклад, до Польщі і там навчаються, отримуючи український і польський диплом. Навпаки: китайські студенти навчатимуться в Китаї і додатково здобуватимуть освіту у нас, отримуючи два дипломи: китайський і диплом нашого університету.

Я сподіваюся, що ми підпишемо цю угоду. Мова йде про факультет культури і мистецтва і близько 70 студентів, які будуть навчатися на програму подвійного диплому у нашому університеті», - розповідає Анатолій Цьось.

Ректор університету підкреслив, що співпраця з іноземними студентами буде продовжуватися, тому що вона важлива для роботи самого університету.

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Теги: іноземні студенти, ВНУ, Луцьк, за кордон
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