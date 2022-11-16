У «Волиньобленерго» знову будуть перевірки
Сьогодні, 17:25
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) через численні скарги споживачів щодо недотримання графіків відключень проведе позапланові виїзні перевірки у ПрАТ «Волиньобленерго».
Про це йдеться на сайті НКРЕКП.
Такі ж перевірки відбудуться у ПрАТ «Закарпаттяобленерго», ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі», ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», АТ «ДТЕК Одеські електромережі».
Коли саме вони відбудуться - невідомо.
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Про це йдеться на сайті НКРЕКП.
Такі ж перевірки відбудуться у ПрАТ «Закарпаттяобленерго», ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі», ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», АТ «ДТЕК Одеські електромережі».
Коли саме вони відбудуться - невідомо.
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Коментарі 1
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