На Волині у канаві знайшли тіло чоловіка

На Волині у канаві знайшли тіло чоловіка
У Шацьку в канаві виявили тіло чоловіка. Як з’ясувалося, його розшукували ще від 26 грудня.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у пресслужбі поліції.

Особу чоловіка встановили – це 40-річний місцевий мешканець, який з 26 грудня рахувався безвісти зниклим.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються усі обставини події.

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Теги: Шацьк, канава, тіло чоловіка
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