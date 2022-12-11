На Волині у канаві знайшли тіло чоловіка





Про це



Особу чоловіка встановили – це 40-річний місцевий мешканець, який з 26 грудня рахувався безвісти зниклим.



Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються усі обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Шацьку в канаві виявили тіло чоловіка. Як з’ясувалося, його розшукували ще від 26 грудня.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у пресслужбі поліції.Особу чоловіка встановили – це 40-річний місцевий мешканець, який з 26 грудня рахувався безвісти зниклим.Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються усі обставини події.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію