На Волині у канаві знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 16:33
У Шацьку в канаві виявили тіло чоловіка. Як з’ясувалося, його розшукували ще від 26 грудня.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у пресслужбі поліції.
Особу чоловіка встановили – це 40-річний місцевий мешканець, який з 26 грудня рахувався безвісти зниклим.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються усі обставини події.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у пресслужбі поліції.
Особу чоловіка встановили – це 40-річний місцевий мешканець, який з 26 грудня рахувався безвісти зниклим.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюються усі обставини події.
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