Українцям за кордоном спростили оформлення документів

Українцям за кордоном спростили оформлення документів
Кабінет міністрів дозволив закордонним дипломатичним установам України користуватися Державним реєстром актів цивільного стану громадян. Це спростить та скоротить строки їх отримання громадянами.

Про це повідомляють у прес-службі Мінреінтеграції.

Як зазначили в прес-службі, це дасть дипустановам можливість проводити держреєстрацію актів цивільного стану, вносити зміни до актових записів цивільного стану, поновлювати й анульовувати їх.

Також закордонні дипломатичні установи зможуть повторно видавати свідоцтва про держреєстрацію та витяги з Реєстру. Документи видаватимуться незалежно від місця зберігання паперового носія.

Закордонні дипломатичні установи, які здійснюватимуть надання послуг у сфері держреєстрації актів цивільного стану з використанням Реєстру, будуть визначені Міністерством закордонних справ, йдеться в повідомленні.

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Теги: оформлення документів, українці
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