Українцям за кордоном спростили оформлення документів
Сьогодні, 16:15
Кабінет міністрів дозволив закордонним дипломатичним установам України користуватися Державним реєстром актів цивільного стану громадян. Це спростить та скоротить строки їх отримання громадянами.
Про це повідомляють у прес-службі Мінреінтеграції.
Як зазначили в прес-службі, це дасть дипустановам можливість проводити держреєстрацію актів цивільного стану, вносити зміни до актових записів цивільного стану, поновлювати й анульовувати їх.
Також закордонні дипломатичні установи зможуть повторно видавати свідоцтва про держреєстрацію та витяги з Реєстру. Документи видаватимуться незалежно від місця зберігання паперового носія.
Закордонні дипломатичні установи, які здійснюватимуть надання послуг у сфері держреєстрації актів цивільного стану з використанням Реєстру, будуть визначені Міністерством закордонних справ, йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють у прес-службі Мінреінтеграції.
Як зазначили в прес-службі, це дасть дипустановам можливість проводити держреєстрацію актів цивільного стану, вносити зміни до актових записів цивільного стану, поновлювати й анульовувати їх.
Також закордонні дипломатичні установи зможуть повторно видавати свідоцтва про держреєстрацію та витяги з Реєстру. Документи видаватимуться незалежно від місця зберігання паперового носія.
Закордонні дипломатичні установи, які здійснюватимуть надання послуг у сфері держреєстрації актів цивільного стану з використанням Реєстру, будуть визначені Міністерством закордонних справ, йдеться в повідомленні.
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