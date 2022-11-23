У Луцьку п'яний водій врізався у Renault. ФОТО

У Луцьку на вулиці Клима Савура водій в нетверезому стані здійснив наїзд на припаркований автомобіль: патрульні склали на нього два протоколи.Про це повідомили у пресслужбі правоохоронців.Учора ввечері, 23 січня, патрульним надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. Поліцейські виявили дві автівки з механічними пошкодженнями. Постраждалих в автопригоді, на щастя, не було.Інспектори з’ясували, що водій Peugeot не вибрав безпечноï швидкості руху та здійснив наїзд на автомобіль Renault, який був припаркований.Під час спілкування з керманичем, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння, однак проходити огляд на місці події чи медзакладі він відмовився.На чоловіка склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп'яніння) та ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.