СБУ повідомила про підозру колишній ведучій телеканалів Медведчука Діані Панченко
Сьогодні, 14:45
Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Діану Панченко, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.
Про це розповіли у пресслужбі відомства.
Раніше вона працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, де поширювала антиукраїнські наративи Москви.
Після початку повномасштабного вторгнення колишня телеведуча підтримала російських загарбників та у серпні минулого року виїхала до тимчасово окупованого Донецька.
Там вона продовжила поширювати ворожу пропаганду у вигляді маніпулятивних сюжетів на користь країни-агресора.
Для «розгону» деструктивного контенту активно використовує соцмережі, у тому числі заборонені в Україні.
Насамперед у своїх провокаційних «проєктах» вона підтримує захоплення частини східних регіонів нашої держави.
Крім цього фігурантка створила так званий «документальний фільм», в якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Діані Панченко про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії російської федерації проти України).
Тривають комплексні заходи для притягнення фігурантки до відповідальності за злочини проти України.
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Про це розповіли у пресслужбі відомства.
Раніше вона працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, де поширювала антиукраїнські наративи Москви.
Після початку повномасштабного вторгнення колишня телеведуча підтримала російських загарбників та у серпні минулого року виїхала до тимчасово окупованого Донецька.
Там вона продовжила поширювати ворожу пропаганду у вигляді маніпулятивних сюжетів на користь країни-агресора.
Для «розгону» деструктивного контенту активно використовує соцмережі, у тому числі заборонені в Україні.
Насамперед у своїх провокаційних «проєктах» вона підтримує захоплення частини східних регіонів нашої держави.
Крім цього фігурантка створила так званий «документальний фільм», в якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Діані Панченко про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії російської федерації проти України).
Тривають комплексні заходи для притягнення фігурантки до відповідальності за злочини проти України.
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