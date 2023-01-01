СБУ повідомила про підозру колишній ведучій телеканалів Медведчука Діані Панченко

Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.Про це розповіли у пресслужбі відомства.Раніше вона працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді, де поширювала антиукраїнські наративи Москви.Після початку повномасштабного вторгнення колишня телеведуча підтримала російських загарбників та у серпні минулого року виїхала до тимчасово окупованого Донецька.Там вона продовжила поширювати ворожу пропаганду у вигляді маніпулятивних сюжетів на користь країни-агресора.Для «розгону» деструктивного контенту активно використовує соцмережі, у тому числі заборонені в Україні.Насамперед у своїх провокаційних «проєктах» вона підтримує захоплення частини східних регіонів нашої держави.Крім цього фігурантка створила так званий «документальний фільм», в якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Діані Панченко про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії російської федерації проти України).Тривають комплексні заходи для притягнення фігурантки до відповідальності за злочини проти України.